Ankara uzvraća Netanjahuu: "Izrael je destabilizirajuća sila u regiji"

Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) jučer indirektno uputio poruku Turskoj, poručivši da oni koji sanjaju o obnovi imperija u tome neće uspjeti, iz Ankare je uslijedio odgovor.
Glasnogovornik turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan), Burhanetin Duran (Burhanettin Duran), reagirao je na društvenoj mreži X, poručivši:
- Ironično je da izraelski lideri govore o imperijalističkim ambicijama drugih u ovoj regiji, dok su upravo počinili jedan od najgorih genocida u historiji.“
Duran je dodao da je Izrael godinama djelovao kao destabilizirajuća sila, ističući da je „njihova dugogodišnja histerija o moći i utjecaju Turske jednostavno komična“.
- Pod vodstvom predsjednika Erdoana, Turska je bila izvor stabilnosti i mira. Nasuprot tome, Netanjahuova vlada je donijela krv i suze regiji - naveo je.
Prema Duranovim riječima, Izrael „pokušava prikriti svoje teritorijalne ambicije predstavljajući ih kao zahtjeve nacionalne sigurnosti“, naglašavajući da ta zemlja i dalje djeluje kao okupaciona sila u Palestini i Siriji.
Dodao je i da „nikakve jeftine izjave i smiješne poruke, poput one izraelskog premijera, neće odvratiti Tursku od podrške našoj palestinskoj braći i sestrama“.
U međuvremenu, nakon pada Assadovog režima u Siriji, Izrael je izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog jačanja turskog utjecaja u toj zemlji. Tel Aviv se također snažno usprotivio namjeri Turske da preuzme ulogu u Međunarodnim stabilizacijskim snagama koje bi naredne godine trebale biti raspoređene u Gazi.