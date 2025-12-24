Ankara uzvraća Netanjahuu: "Izrael je destabilizirajuća sila u regiji"

Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) jučer indirektno uputio poruku Turskoj, poručivši da oni koji sanjaju o obnovi imperija u tome neće uspjeti, iz Ankare je uslijedio odgovor.

Glasnogovornik turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdoğan), Burhanetin Duran (Burhanettin Duran), reagirao je na društvenoj mreži X, poručivši:

- Ironično je da izraelski lideri govore o imperijalističkim ambicijama drugih u ovoj regiji, dok su upravo počinili jedan od najgorih genocida u historiji.“

Duran je dodao da je Izrael godinama djelovao kao destabilizirajuća sila, ističući da je „njihova dugogodišnja histerija o moći i utjecaju Turske jednostavno komična“.