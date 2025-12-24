Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PAR DANA NAKON ATENTATA

Stravična eksplozija zatresla Moskvu: Poginuo general i policajci?!

Prema dostupnim informacijama, u vozilu su se u trenutku detonacije nalazila dvojica policajaca, kao i još jedna osoba

Ekipe na terenu. Telegram

A. O.

24.12.2025

U eksploziji automobila koja se dogodila u ruskoj prijestolnici Moskvi, smrtno su stradale tri osobe, objavio je Sky News. Prema dostupnim informacijama, u vozilu su se u trenutku detonacije nalazila dvojica policajaca, kao i još jedna osoba.

Incident se desio svega nekoliko dana nakon atentata izvedenog automobilskom bombom, u kojem je ubijen visoki vojni zvaničnik Rusije.

U eksploziji automobila u ulici Jasenevaja u Moskvi život je izgubio general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik Odjela za operativnu obuku Glavnog štaba ruskih oružanih snaga.

Smrt generala Sarvarova potvrdila je za TASS Svetlana Petrenko, zvanična predstavnica Istražnog komiteta Rusije. 

Kako je navela, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod vozila, a general je preminuo od povreda zadobijenih tokom detonacije.

# MOSKVA
# EKSPLOZIJA
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.