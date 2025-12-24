Stravična eksplozija zatresla Moskvu: Poginuo general i policajci?!

U eksploziji automobila koja se dogodila u ruskoj prijestolnici Moskvi, smrtno su stradale tri osobe, objavio je Sky News. Prema dostupnim informacijama, u vozilu su se u trenutku detonacije nalazila dvojica policajaca, kao i još jedna osoba.

Incident se desio svega nekoliko dana nakon atentata izvedenog automobilskom bombom, u kojem je ubijen visoki vojni zvaničnik Rusije.

U eksploziji automobila u ulici Jasenevaja u Moskvi život je izgubio general-pukovnik Fanil Sarvarov, načelnik Odjela za operativnu obuku Glavnog štaba ruskih oružanih snaga.