Video / Interpol traži Srbina: U Americi ukrao vina vrijedna 38.000 dolara pa pobjegao u Beč

Američki mediji izvijestili su da je državljanin Srbije Nikola Krndija identificiran kao glavni osumnjičeni u slučaju krađe šest boca iznimno vrijednog vina iz restorana u saveznoj državi Virginiji. Procjenjuje se da ukupna vrijednost ukradenog vina iznosi oko 38.000 dolara.

Incident se dogodio prošlog mjeseca, a policija je na mjestu događaja uhapsila njegovu navodnu saučesnicu, 56-godišnju britansku državljanku Natali Rej (Natalie Ray). Kako navodi Washington Post, Krndija se u međuvremenu udaljio iz Sjedinjenih Američkih Država te je, prema dostupnim informacijama, pobjegao u Beč.

Događaj se desio 19. novembra u kasnim poslijepodnevnim satima u restoranu L’Auberge Provencale, smještenom u vinskoj regiji doline Shenandoah. Snimci nadzornih kamera pokazuju kako se Natali Ray osoblju restorana predstavila pod imenom Stefani Džekobs (Stephanie Jacobs), tvrdeći da je asistentica direktora kanadske kompanije te da istražuje mogućnosti za organizaciju svečane večere.

Njezin pratitelj, vitak muškarac prosijede kose u dugačkom kaputu, bio je Krndija. Nakon što je zatražila da pogleda vinski podrum, sommelier Kristian Borel (Christian Borel) proveo ih je kroz kolekciju. Dok je Rej razgovarala s Borelom, Krndija je neprimjetno u svoj kaput sakrio šest boca pinot noira, od kojih jedna vrijedi čak 24.000 dolara.

Borel je postao sumnjičav tek kad su se vratili na sprat, što je pokrenulo dramatičan slijed događaja.

Nakon što je shvatio šta se dogodilo, Borel je potrčao za lopovima koji su već napustili restoran.

"Zaustavite ih! Kradu Romanée-Contije!", vikao je dok je istrčavao iz restorana.