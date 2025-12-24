Belgija se pridružila postupku u ICJ protiv Izraela za genocid u Gazi

Belgija se pridružila Južnoj Africi u slučaju pokrenutom pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ), koji optužuje Izrael za genocid u Pojasu Gaze.

Najviši sud UN-a sa sjedištem u Haagu saopćio je da je Bruxelles podnio deklaraciju o intervenciji.

Nekoliko zemalja, uključujući Brazil, Kolumbiju, Irsku, Meksiko, Španjiu i Tursku, već se pridružilo slučaju.

U decembru 2023. Južna Afrika podnijela je tužbu najvišem sudu Ujedinjenih nacija u Haagu, tvrdeći da je izraelska ofanziva u Gazi prekršila Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.

Izrael negira optužbu.