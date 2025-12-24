Belgija se pridružila postupku u ICJ protiv Izraela za genocid u Gazi

Belgija se pridružila Južnoj Africi u slučaju pokrenutom pred Međunarodnim sudom pravde (ICJ), koji optužuje Izrael za genocid u Pojasu Gaze.
Najviši sud UN-a sa sjedištem u Haagu saopćio je da je Bruxelles podnio deklaraciju o intervenciji.
Nekoliko zemalja, uključujući Brazil, Kolumbiju, Irsku, Meksiko, Španjiu i Tursku, već se pridružilo slučaju.
U decembru 2023. Južna Afrika podnijela je tužbu najvišem sudu Ujedinjenih nacija u Haagu, tvrdeći da je izraelska ofanziva u Gazi prekršila Konvenciju UN-a o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.
Izrael negira optužbu.
U presudama u januaru i maju 2024., ICJ je saopćio Izraelu da učini sve što je moguće kako bi spriječio genocid u Gazi, uključujući pružanje hitno potrebne humanitarne pomoći kako bi se spriječila glad.
Ti su nalozi pravno obavezujući, ali sud nema konkretnih sredstava za njihovo provođenje.
Izrael je kritikovao postupak i odbacio optužbe.
Napad Hamasa 7. oktobra 2023. rezultirao je pogibijom 1.221 osobe na izraelskoj strani, uglavnom civila, sudeći po izraelskim podacima.
U odmazdi izraelske vojske otada je ubijeno 70.369 Palestinaca, također većinom civila, prema podacima ministarstva zdravstva Gaze. Kampanja je također raselila većinu od 2,2 miliona ljudi na palestinskoj teritoriji.
Belgija je bila među nizom zemalja koje su u septembru priznale državu Palestinu, status koji je priznalo skoro 80 posto članica UN-a, prenosi AFP.