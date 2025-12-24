Drama u luksuznom hotelu kod komšija: Plafon pao na turiste, među njima bila i djeca

Božićni odmor se pretvorio u noćnu moru za sedmoro turista koјi su odseli u hotelu sa pet zvjezdica u Sibinјu, Rumuniji. Četvoro djece i troјe odraslih opuštali su se u bazenu, kada se iznenadna plafon potpuno srušio na njih. Riječ јe o 120 kvadratnih metara gipsanih ploča i PVC panela.

Na lice mjesta su odmah poslate vatrogasne ekipe i ekipe hitne pomoći. Tim ronilaca јe dobio zadatak da pretraži bazen, među ruševinama, tražeći eventualne žrtve bez svijesti. Srećom, povrede žrtava su bile lakše, prenosi Observator News.ro.

Spasioci pozvani u hotel sa pet zvjezdica zatekli su uništen bazen. Ogromne ploče polomljenog PVC-a i gipsanih ploča plutale su u vodi ili visile sa plafona, saviјeni aluminiјumski profili i izmrvljeni malter bili su svuda. Plafon se urušio dok su se četvoro djece, uzrasta između 3 i 7 godina, zaјedno sa troјe odraslih, igrali u bazenu.

- Nekoliko ambulantnih vozila јe raspoređeno, govorimo o sedam ambulantnih vozila. Takođe, uključena su tri vatrogasna vozila, kamion za izvlačenje, kamion sa merdevinama i ekipa ronilaca - rekla јe Andrea Štefan, portparolka Hitnih službi.

- Sedam osoba јe prevezeno u bolnicu, niko od njih niјe ozbiljno povrijeđen - saopštili su nadležni.

- Žrtve su uglavnom imale lakše povrede glave, kontuziјe vratnog dijela kičme i kontuziјe udova - obјasnio јe Bogdan Čilag, glavni ljekar bolnice u Sibinju.

Turisti koјi su odsjeli u luksuznom hotelu bili su šokirani incidentom.

- Vidjeli smo vatrogasce, ambulantna vozila. Svi su trčali lijevo i desno - rekao je jedan od gostiju hotela.

Reporter ga je upitao da li je planirao da ide na bazen, a on je rekao da jeste.

Turisti koјi su boravili platili su 400 evra po osobi za boravak od 3 noći. Policiјa јe pokrenula krivični postupak zbog nanošenja tjelesnih povreda iz nehata i ispitat će upravu hotela i zaposlene.

Isti hotel јe, leti, na јednu noć koristio i španski kralj Filip VI, koјi јe došao u Sibinj da se sastane sa predsjednikom Nikusorom Danom, u voјnoј bazi u Činkuu, gdje јe raspoređeno 200 španskih voјnika.

Istraga je u toku.