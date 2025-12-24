Meloni: Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sljedeća godina biti još gora

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) rekla je zaposlenima u premijerovom uredu u Palazu Kigi (Palazzo Chigi) da se dobro odmore tokom božićnih praznika, dodavši da će im to biti potrebno prije izazovne radne godine.

- Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sljedeća godina biti još gora - rekla je Meloni.

Poručila je svom osoblju da ih voli i da su "porodica koja se svađa tokom cijele godine".

- Zato vam savjetujem da se pravilno odmorite tokom ovih praznika jer moramo nastaviti davati odgovore ovoj izvanrednoj naciji - dodala je Meloni.