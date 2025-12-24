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PORUKA ZA UPOSLENIKE

Meloni: Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sljedeća godina biti još gora

Zato vam savjetujem da se pravilno odmorite tokom ovih praznika jer moramo nastaviti davati odgovore ovoj izvanrednoj naciji, dodala je Meloni

Đorđa Meloni. AP

A. O.

24.12.2025

Italijanska premijerka Đorđa Meloni (Giorgia) rekla je zaposlenima u premijerovom uredu u Palazu Kigi (Palazzo Chigi) da se dobro odmore tokom božićnih praznika, dodavši da će im to biti potrebno prije izazovne radne godine.

- Prošla godina je bila teška za sve nas, ali ne brinite jer će sljedeća godina biti još gora - rekla je Meloni.

Poručila je svom osoblju da ih voli i da su "porodica koja se svađa tokom cijele godine".

- Zato vam savjetujem da se pravilno odmorite tokom ovih praznika jer moramo nastaviti davati odgovore ovoj izvanrednoj naciji - dodala je Meloni.

# ITALIJA
# GIORGIA MELONI
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