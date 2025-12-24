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ISTAKNUTI AKTERI

Ko su pet osoba iz EU kojima su SAD zabranile ulazak zbog navodne cenzure

Američka administracija ove osobe opisuje kao vodeće figure globalnog „cenzurno-industrijskog kompleksa“

Sankcionirani od SAD. Avaz

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

24.12.2025

Američki State Department uveo je zabranu ulaska za pet istaknutih evropskih i transatlantskih aktera koje Washington optužuje da predvode „organizirane napore za cenzuru američkih online platformi“. Riječ je o osobama povezanim s regulacijom digitalnog prostora, borbom protiv govora mržnje i dezinformacija, te provođenjem evropskih pravila nad velikim tehnološkim kompanijama.

1. Thierry Breton

Tijeri Breton. Screenshot

Bivši evropski komesar za unutarnje tržište i jedan od ključnih arhitekata Zakona o digitalnim uslugama (DSA). Breton je bio najvidljivije lice evropske regulacije velikih platformi poput X-a, Mete i Googlea. SAD ga smatraju simbolom onoga što nazivaju „ekstrateritorijalnom cenzurom“, dok on tvrdi da DSA isključivo štiti evropski pravni poredak i građane.

2. Anna-Lena von Hodenberg

Anna-Lena von Hodenberg. Screenshot

Direktorica njemačke organizacije HateAid, prve nacionalne savjetodavne institucije u Njemačkoj za žrtve online zlostavljanja. Aktivno zagovara jaču odgovornost platformi za govor mržnje i prijetnje na internetu. U Njemačkoj je odlikovana Saveznim ordenom za zasluge, dok je američka administracija označava kao dio „cenzurnog ekosistema“.

3. Josephine Ballon

Josephine Ballon. Screenshot

Također direktorica HateAid-a i dugogodišnja zagovornica strožih pravila protiv online nasilja, posebno prema ženama, novinarima i političkim aktivistima. Zajedno s von Hodenberg, zabranu ulaska nazvala je „činom represije“ i pokušajem zastrašivanja civilnog društva.

4. Imran Ahmed

Imran Ahmed. Screenshot

Osnivač Centra za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH), organizacije koja djeluje u SAD-u i Velikoj Britaniji. CCDH je poznat po istraživanjima širenja dezinformacija, ekstremizma i govora mržnje na društvenim mrežama. U SAD-u ga konzervativni krugovi često optužuju da vrši pritisak na platforme da uklanjaju politički „nepoželjne“ sadržaje.

5. Clare Melford

Clare Melford. Screenshot

Osnivačica Globalnog indeksa dezinformacija (GDI), organizacije sa sjedištem u Velikoj Britaniji koja procjenjuje rizike od dezinformacija na medijskim i digitalnim platformama. Kritičari u SAD-u tvrde da GDI utiče na demonetizaciju pojedinih medija i sadržaja, dok organizacija navodi da djeluje isključivo kroz analitičke i istraživačke alate.

Šira slika

Američka administracija ove osobe opisuje kao vodeće figure globalnog „cenzurno-industrijskog kompleksa“, dok EU i pogođeni akteri tvrde da se radi o legitimnoj regulaciji digitalnog prostora i zaštiti korisnika. Odluka dodatno produbljuje transatlantski sukob oko slobode govora, regulacije tehnologije i granica državne intervencije na internetu.

# EU
# SJEDINJENE DRŽAVE
# CENZURA
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