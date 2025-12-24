Netanjahu: Izrael će uložiti 110 milijardi dolara na razvoj nezavisne vojne industrije

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u srijedu da će Izrael potrošiti 350 milijardi šekela (110 milijardi dolara) na razvoj nezavisne industrije oružja kako bi se smanjila zavisnost o drugim zemljama.

- Nastavit ćemo nabavljati osnovne zalihe dok se samostalno naoružavamo - rekao je Netanjahu na svečanosti za nove pilote.

- Ne znam može li zemlja biti potpuno nezavisna, ali nastojat ćemo osigurati da se naše oružje što više proizvodi u Izraelu - rekao je.

- Naš je cilj izgraditi nezavisnu industriju oružja za državu Izrael i smanjiti zavisnost o bilo kojoj strani, uključujući saveznike - izjavio je izraelski čelnik, prenosi Reuters.