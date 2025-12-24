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IZRAELSKI PREMIJER

Netanjahu: Izrael će uložiti 110 milijardi dolara na razvoj nezavisne vojne industrije

Nastavit ćemo nabavljati osnovne zalihe dok se samostalno naoružavamo, rekao je Netanjahu na svečanosti za nove pilote

Benjamin Netanjahu. Anadolija

FENA

24.12.2025

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) izjavio je u srijedu da će Izrael potrošiti 350 milijardi šekela (110 milijardi dolara) na razvoj nezavisne industrije oružja kako bi se smanjila zavisnost o drugim zemljama.

- Nastavit ćemo nabavljati osnovne zalihe dok se samostalno naoružavamo - rekao je Netanjahu na svečanosti za nove pilote.

- Ne znam može li zemlja biti potpuno nezavisna, ali nastojat ćemo osigurati da se naše oružje što više proizvodi u Izraelu - rekao je.

- Naš je cilj izgraditi nezavisnu industriju oružja za državu Izrael i smanjiti zavisnost o bilo kojoj strani, uključujući saveznike - izjavio je izraelski čelnik, prenosi Reuters.

# ORUŽJE
# BENJAMIN NETANJAHU
# NAORUŽAVANJE
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