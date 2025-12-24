U Betlehemu organizirana proslava Božića prvi put od početka rata u Gazi

Božićne proslave u palestinskom gradu Betlehemu na okupiranoj Zapadnoj obali održane su u punom obimu u srijedu, prvi put od početka izraelskog rata u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine.

Tokom rata, svečanosti u gradu u kojem je, prema kršćanskom vjerovanju, rođen Isus Krist, bile su otkazane ili održavane u znatno skromnijem obliku, iz poštovanja prema hiljadama ljudi koji su izgubili živote u izraelskim napadima.

Prije mjesec

Gradonačelnik Betlehema Hanna Hanania izjavio je za Anadolu da su gradske vlasti još prije mjesec dana pokrenule kampanju s ciljem slanja jasne poruke svijetu da je mir jedini put na zemlji Palestine.

- Ovogodišnje proslave nose poruku nade i otpornosti našeg naroda, ali i poruku svijetu da palestinski narod voli mir i život - rekao je Hanania, dodajući da je Betlehem spreman da ugosti posjetioce iz cijelog svijeta povodom Božića.

Prema riječima Eliasa Al-Arje, predsjednika Arapskog hotelskog udruženja, popunjenost hotela u Betlehemu tokom 24. i 25. decembra je oko 80 posto, uz približno 8.000 gostiju. Među njima je bilo oko 6.000 posjetilaca iz arapskih gradova u Izraelu, kao i turista iz više zemalja, uključujući Indiju, Rumuniju i Nigeriju.

Po prvi put nakon dvije godine, na Trgu jaslica ponovo je postavljeno prepoznatljivo božićno drvce Betlehema, nakon što su prethodnih godina proslave bile obustavljene zbog rata u Gazi.

Hodočasnici i turisti okupljaju se oko drvca i Crkve rođenja Isusovog.

- Danas dolazimo radosni zbog Božića, ispunjeni nadom i molitvom za mir - rekao je palestinski stanovnik George Sobuh.

Svećenik Issa Thaljieh iz Grčke pravoslavne crkve istakao je da je ovogodišnja božićna poruka Betlehema poruka ljubavi i mira upućena cijelom svijetu. Dodao je da je atmosfera drugačija nego prethodnih godina, zahvaljujući povratku božićnog drvca i učešću Palestinaca iz Izraela, zajedno s brojnim turističkim delegacijama.

Izviđačke grupe

Ipak, naglasio je da slavlje ne može biti potpuno dok Palestinci u Gazi i dalje pate, podsjetivši da je u izraelskom ratu ubijeno više od 71.000 ljudi.

Uoči svečanog dočeka latinskog patrijarha Jerusalema, kardinala Pierbattiste Pizzaballe, izviđačke grupe su defilovale Trgom jaslica u prisustvu palestinskih zvaničnika i velikog broja građana.

Božićne proslave zapadnih kršćanskih crkava kulminiraju ponoćnom misom u Badnjoj noći između 24. i 25. decembra u Crkvi rođenja Isusovog, dok će istočne kršćanske crkve Božić obilježiti 7. januara.

Naime, Rimokatolička crkva, protestantske i anglikanske crkve, kao i neke pravoslavne crkve koje su prihvatile novo računanje vremena, proslavit će sutra najradosniji kršćanski praznik Božić, rođenje Isusa Hrista. Vjernici danas proslavljaju Badnji dan i Badnje veče koji najavljuju proslavu Božića, a u ponoć će se u crkvama služiti misa, jer se smatra da baš tada Božje svjetlo dolazi iz mraka.