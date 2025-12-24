Nova drama u slučaju Epstin tek dolazi: Vlasti pronašle više od milion novih dokumenata, sve će biti objavljeno

Američke vlasti pronašle su više od milion dokumenata koji bi mogli biti povezani sa slučajem Džefrija Epstina i planiraju ih postepeno objaviti u narednim danima i sedmicama. Dokumente su otkrili FBI i tužilaštvo Južnog okruga New Yorka, nakon čega su proslijeđeni Ministarstvu pravde na pravnu provjeru.

Kako je saopćeno, advokatski timovi rade neprekidno na pregledu materijala i nužnim redakcijama, prvenstveno radi zaštite žrtava, a zbog ogromne količine građe proces bi mogao potrajati još nekoliko sedmica. Ministarstvo pravde naglasilo je da će postupati u skladu sa saveznim zakonima i naredbom predsjednika Donalda Trumpa o objavljivanju dokumenata.

Nije objašnjeno na koji način su tužioci i FBI došli do dodatnih dokumenata. Ova vijest dolazi ubrzo nakon što je prošle sedmice objavljen veliki broj Epsteinovih dosijea, od kojih su mnogi bili djelimično cenzurisani.

Objavljivanje dokumenata uslijedilo je nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea Epstein, kojim se zahtijeva javno objavljivanje svih relevantnih materijala uz obaveznu zaštitu identiteta žrtava. Ipak, Ministarstvo pravde našlo se na meti kritika zbog velikog broja zacrnjenih dijelova, uključujući imena osoba koje se u dokumentima spominju kao mogući saučesnici, jer zakon dozvoljava redakcije isključivo radi zaštite žrtava i aktivnih istraga.