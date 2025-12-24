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VERNBERG

Državljanin BiH izazvao tešku nesreću u Austriji: Povrijeđeno šest osoba, vozilo potpuno smrskano

U akciji spasavanja i izvlačenja učestvovalo je više patrola saobraćajne policije iz Filaha, dobrovoljna vatrogasna društva Gedersdorf, Drobolah i Vernberg, vozila hitne pomoći službe Rettung Kärnten sa sedam vozila i ukupno 23 medicinara

Saobraćajna nesreća. FF Wernberg

S. S.

24.12.2025

Državljanin Bosne i Hercegovine izazvao ne težak udes na južnom dijelu auto-puta A2 kod austrijskog Vernberga. Naime, danas oko 16:25 sati vozio je u pravcu Beča, kada se u svojoj saobraćajnoj traci iznenada okrenuo i popriječio zbog snijega na kolovozu. Ovaj 41-godišnji vozač tada je krenuo u pogrešnom smjeru kako bi se vratio nazad na petlju Filah.

Istovremeno, jedna 65-godišnja žena iz okruga Klagenfurt-Land, koja je svojim automobilom uredno vozila u pravcu Beča, nije uspjela da izbjegne sudar sa vozilom državljanina BiH. Sva četiri putnika iz automobila vozača iz BiH, kao i dva putnika iz vozila koje je dolazilo iz suprotnog pravca, zadobili su povrede neutvrđenog stepena i prevezeni su vozilima hitne pomoći u Pokrajinsku bolnicu u Filahu.

U akciji spasavanja i izvlačenja učestvovalo je više patrola saobraćajne policije iz Filaha, dobrovoljna vatrogasna društva Gedersdorf, Drobolah i Vernberg, vozila hitne pomoći službe Rettung Kärnten sa sedam vozila i ukupno 23 medicinara, prenose Nezavisne novine.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# AUSTRIJA
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