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IZAZVALO POLEMIKE

Zelenski čestitao Božić, a Putinu poručio: "Neka umre"

Istakao da Rusija i dalje odbacuje prijedloge o prekidu vatre, a da umjesto toga traže načine da se rat produži

Volodimir Zelenski. Screenshot

S. S.

24.12.2025

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je čestitku povodom Božića podsjetivši da je ovo četvrti u nizu koji procvode u ratu velikih razmjera, koji je nazvao najvećim u Evropi od Drugog svjetskog rata.

- Veoma cijenimo stalnu pažnju koju Lav XIV posvećuje svim diplomatskim naporima usmjerenim na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine i dijelimo razočaranje Njegove Svetosti ruskim odbijanjem da prihvati najnoviji božićni prijedlog o prekidu vatre. Moskva nije samo odbila zahtjev da se ubijanje prekine barem na ovaj sveti dan; umjesto toga, Rusija je pokrenula masovni napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku mrežu, uzrokujući nestanke struje, i nastavlja napade na frontu - rekao je Zelenski.

Istakao da Rusija i dalje odbacuje prijedloge o prekidu vatre, a da umjesto toga traže načine da se rat produži.

- Pozivam sve odgovorne lidere da podrže mir kao što to čini Papa, i cijenimo svaki takav znak solidarnosti. Želim mirne praznike svakoj porodici širom svijeta. Sretan Badnji dan svima koji danas slave. Neka se mir vrati svakoj mirnoj naciji i svakoj zajednici koja obilježava ovaj praznik u ratno vrijeme - istakao je.

- Ukrajinci danas imaju jedan zajednički san i jednu želju za sve, sažetu u kratkoj poruci koju svi nose u sebi: "Neka pogine" - rekao je o Putinu, što je izazvalo polemiku.

# BOŽIĆ
# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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