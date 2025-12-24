Zelenski čestitao Božić, a Putinu poručio: "Neka umre"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je čestitku povodom Božića podsjetivši da je ovo četvrti u nizu koji procvode u ratu velikih razmjera, koji je nazvao najvećim u Evropi od Drugog svjetskog rata.

- Veoma cijenimo stalnu pažnju koju Lav XIV posvećuje svim diplomatskim naporima usmjerenim na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine i dijelimo razočaranje Njegove Svetosti ruskim odbijanjem da prihvati najnoviji božićni prijedlog o prekidu vatre. Moskva nije samo odbila zahtjev da se ubijanje prekine barem na ovaj sveti dan; umjesto toga, Rusija je pokrenula masovni napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku mrežu, uzrokujući nestanke struje, i nastavlja napade na frontu - rekao je Zelenski.