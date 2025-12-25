Netanjahu provocira Iran: Ratna poruka skrivena u snimku

U objavi na Instagramu, kojom se očigledno obilježava šest mjeseci od izraelskog rata s Iranom, pres-služba izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) podijelila je umjetno generisani videosnimak bombardera B-2 koji nadlijeće mrežu objekata u neidentifikovanom pustinjskom području.

Na kratkom videu, koji traje svega nekoliko sekundi, vide se izraelski premijer i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump), obojica sa pilotskim sunčanim naočalama, kako se u jednom trenutku pogledaju.

- Na našem pobjedničkom krugu. #sixmonths - navedeno je u opisu objave.