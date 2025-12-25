Netanjahu provocira Iran: Ratna poruka skrivena u snimku

U objavi na Instagramu, kojom se očigledno obilježava šest mjeseci od izraelskog rata s Iranom, pres-služba izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu) podijelila je umjetno generisani videosnimak bombardera B-2 koji nadlijeće mrežu objekata u neidentifikovanom pustinjskom području.
Na kratkom videu, koji traje svega nekoliko sekundi, vide se izraelski premijer i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump), obojica sa pilotskim sunčanim naočalama, kako se u jednom trenutku pogledaju.
- Na našem pobjedničkom krugu. #sixmonths - navedeno je u opisu objave.
Izrael je saopćio da je njegova sveobuhvatna ofanziva, pokrenuta u junu, bila usmjerena na najviše iranske vojne zapovjednike, nuklearne naučnike, postrojenja za obogaćivanje uranija te balistički raketni program. Kako navode izraelske vlasti, cilj tih udara bio je sprječavanje realizacije, prema njihovim tvrdnjama, iranskog plana za uništenje jevrejske države.
Iran je, s druge strane, dosljedno negirao da ima namjeru razvijati nuklearno oružje.
Kao odgovor na izraelske napade, Iran je na teritoriju Izraela ispalio više od 500 balističkih projektila, kao i oko 1.100 bespilotnih letjelica.
U završnoj fazi rata, Sjedinjene Američke Države su se pridružile napadima, izvevši udare na iranska nuklearna postrojenja.