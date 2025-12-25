Empire State Building zasijao u zelenoj i crvenoj boji za Božić

Praznična rasvjeta predstavlja dio višedecenijske tradicije ovog čuvenog nebodera, koji se povodom praznika i značajnih događaja osvjetljava u različitim bojama. Tokom božićnog perioda, spoj zelene i crvene simbolizira radost, toplinu i duh zajedništva.

Jedna od najprepoznatljivijih svjetskih znamenitosti, zgrada Empire State (Empire State Building), i ove godine obilježila je Božić tradicionalnim prazničnim osvjetljenjem u zelenoj i crvenoj boji, čime je dodatno obogatila božićnu atmosferu New Yorka.

Osvijetljena zgrada privukla je veliki broj građana i turista, koji su se okupili u okolnim ulicama kako bi zabilježili prizore jedne od najljepših noćnih panorama grada. Fotografije i videosnimci ubrzo su se proširili društvenim mrežama, izazvavši oduševljenje korisnika širom svijeta.

Empire State Building, visok 381 metar, već decenijama važi za jedan od simbola New Yorka. Tokom božićnih praznika, njegovo osvjetljenje dodatno naglašava praznični ugođaj grada, koji u ovo doba godine postaje jedna od najposjećenijih turističkih destinacija.

Praznična rasvjeta ostat će uključena tokom cijelog božićnog perioda, pružajući stanovnicima i posjetiocima priliku da uživaju u jedinstvenom prazničnom prizoru.