Tramp u božićnom razgovoru s djecom: Nećemo dozvoliti da se "loši Djed Mraz" infiltrira u SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) poručio je djeci da neće dozvoliti da se „loši Djed Mraz“ infiltrira u SAD, učestvujući u dugogodišnjoj božićnoj tradiciji.
Sjedići pored božićne jelke u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, predsjednik i prva dama odgovarali su na telefonske pozive djece koja su se javljala putem Sjevernoameričke komande za vazdušno-kosmičku odbranu (NORAD), institucije koja svake Badnje večeri prati putanju Djeda Mraza širom svijeta.
Na pitanje dvoje djece iz Oklahome, uzrasta četiri i deset godina, zbog čega se Djed Mraz prati, Tramp je odgovorio:
- Želimo se uvjeriti da se nije infiltrirao, da u našu zemlju ne ulazi loš Djed Mraz“.
Tokom razgovora, dok su Tramp i njegova supruga primili oko desetak poziva, predsjednik je često isticao stanje u zemlji, navodeći da je ona „u sjajnoj formi“ i da su „brojke odlične“.
Osmogodišnjoj djevojčici iz Kansasa, koja je kazala da ne želi dobiti ugalj za poklon, Tramp je rekao: „Misliš čisti, lijepi ugalj. Morao sam to reći, izvini“.
Potom je dodao:
- Ugalj je čist i lijep. Molim te da to zapamtiš, po svaku cijenu. Ali ti ipak ne želiš čisti, lijepi ugalj, zar ne?“
„Ne“, odgovorila je djevojčica, dodavši da bi radije dobila Barbie lutku, odjeću i slatkiše.
U drugom telefonskom pozivu, osmogodišnje dijete iz Sjeverne Karoline pitalo je da li bi se Djed Mraz naljutio ako mu niko ne ostavi kolačiće. Tramp je odgovorio da ne misli da bi se naljutio, ali da bi bio „veoma razočaran“.
- Znate, Djed Mraz je pomalo… kerubinski građen. Znate li šta to znači? Malo krupniji - našalio se predsjednik.
- Mislim da bi Djed Mraz volio malo kolačića.“
Predsjednik je djelovao dobro raspoloženo, rekavši da bi mogao odgovarati na pozive „čitav dan“, ali je ubrzo dodao da se vjerovatno mora vratiti „drugim stvarima“, uključujući Ukrajinu, Rusiju i Kinu.
U jednom trenutku, dok je prva dama razgovarala telefonom, Tramp je primijetio da mu ne posvećuje mnogo pažnje, kazavši:
- Ona se može potpuno fokusirati, bez da me sluša“.
Govoreći petogodišnjem dječaku iz Pensilvanije (Pennsylvanije), Tramp je rekao da voli tu saveznu državu te dodao da su republikanci tamo ostvarili „ubjedljivu pobjedu“ na posljednjim izborima.
Po završetku razgovora, Tramp je na društvenoj mreži Truth Social objavio poruku:
- Sretan Božić svima, uključujući i radikalnom ljevičarskom ološu koji čini sve da uništi našu zemlju“.