Tramp u božićnom razgovoru s djecom: Nećemo dozvoliti da se "loši Djed Mraz" infiltrira u SAD

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) poručio je djeci da neće dozvoliti da se „loši Djed Mraz“ infiltrira u SAD, učestvujući u dugogodišnjoj božićnoj tradiciji.

Sjedići pored božićne jelke u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi, predsjednik i prva dama odgovarali su na telefonske pozive djece koja su se javljala putem Sjevernoameričke komande za vazdušno-kosmičku odbranu (NORAD), institucije koja svake Badnje večeri prati putanju Djeda Mraza širom svijeta.

Na pitanje dvoje djece iz Oklahome, uzrasta četiri i deset godina, zbog čega se Djed Mraz prati, Tramp je odgovorio:

- Želimo se uvjeriti da se nije infiltrirao, da u našu zemlju ne ulazi loš Djed Mraz“.

Tokom razgovora, dok su Tramp i njegova supruga primili oko desetak poziva, predsjednik je često isticao stanje u zemlji, navodeći da je ona „u sjajnoj formi“ i da su „brojke odlične“.

Osmogodišnjoj djevojčici iz Kansasa, koja je kazala da ne želi dobiti ugalj za poklon, Tramp je rekao: „Misliš čisti, lijepi ugalj. Morao sam to reći, izvini“.