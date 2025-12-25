Izabran novi Trampov posrednik za Gazu, dolazi sa Balkana?!

U trenutku kada su se u novembru demonstranti u Bugarskoj mobilizirali s ciljem rušenja vlade zbog raširene korupcije i rasta troškova života, u Abu Dabiju se odvijala sasvim drugačija politička priča.

Tamo je jedan od bivših ministara vanjskih poslova te balkanske zemlje govorio o, kako ih je nazvao, „revolucionarnim“ razgovorima o mogućem ekonomskom sporazumu između Evropske unije i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Riječ je o bivšem bugarskom diplomati i ministru odbrane Nikolaju Mladenovu (Nikolay Mladenov), koji se sada razmatra kao kandidat za najvišu funkciju u Gazi, djelujući u ime „Odbora za mir“ američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), objavio je Middle East Eye.

Njegovo ime se u diplomatskim krugovima spominje kao alternativa britanskom političaru Toniju Bleru (Tony Blair), bivšem premijeru Ujedinjenog Kraljevstva, čija je moguća uloga izazvala toliko snažne osude da su Sjedinjene Američke Države i Izrael bili primorani tražiti druga rješenja.

Suprotstavljenost političke paralize u Bugarskoj i Mladenovljevog profesionalnog uspjeha u Zaljevu ilustrira njegov pokušaj da izgradi elitnu poziciju na Bliskom istoku. Tokom godina stekao je visok ugled, naročito kroz mandat izaslanika Ujedinjenih naroda za bliskoistočni mirovni proces.

- Puno bolji od alternative - rekao je jedan palestinski političar s okupirane Zapadne obale za Middle East Eye, komentarišući Mladenovljevu moguću ulogu.

Njegov put – od evropske politike, preko Ujedinjenih naroda, do Ujedinjenih Arapskih Emirata – poznat je mnogim bivšim diplomatama i generalima koje su angažirale bogate zaljevske monarhije poput Saudijske Arabije i Katara. U UAE-u Mladenov trenutno vodi Diplomatsku akademiju Anwar Gargash.

- Nije važan sam on. Važno je šta vam to govori, a to je ko kontrolira ovaj proces - rekao je jedan zapadni zvaničnik za Middle East Eye.

- Ko god bude izabran, dobit će po vratu, ali Mladenov je pod velikim utjecajem UAE-a, a time i Izraela - dodao je isti izvor.

Middle East Eye je kontaktirao Mladenova putem LinkedIna tražeći komentar, ali odgovor do objave teksta nije stigao.

Postkomunistički uspon

Mladenov je rođen 1972. godine u Sofiji, u porodici povezanoj s komunističkim režimom. Njegov otac bio je pripadnik bugarske obavještajne službe, dok je ujak obavljao dužnost ambasadora tokom komunizma.

- Bio je dio vrste političara koji su porodično bili jako vezani uz komunistički režim, a devedesetih i 2000-ih okrenuli su se desnici kako bi vodili bugarsku tranziciju - rekao je za Middle East Eye novinar iz Sofije Svetoslav Todorov (Svetoslav Todorov).

Godine 1999., u periodu kada se Bugarska pokušavala distancirati od svoje komunističke prošlosti i približiti Evropskoj uniji, Mladenov je osnovao Evropski institut u Sofiji s ciljem zagovaranja evropskih integracija. Radio je i kao konsultant za Svjetsku banku, Međunarodni republikanski institut i Nacionalni demokratski institut.

Bugarskom političkom scenom tokom 2000-ih dominirala je populistička stranka desnog centra GERB. Mladenov je bio ministar odbrane od 2009. do 2010. godine, potom ministar vanjskih poslova od 2010. do 2013, a ranije je obavljao i funkciju zastupnika u Evropskom parlamentu.

Njegovo ime pojavilo se i u Pandora dokumentima iz 2021. godine, koji su otkrili da je 2013. osnovao firmu Afron Enterprises Ltd na Sejšelima, preko švicarskih posrednika. Za bugarski portal bird.bg izjavio je da kompanija nikada nije bila aktivna te da ju je osnovao prije nego što se pridružio Ujedinjenim narodima.

"Dolazim s Balkana"

Nakon odlaska s funkcije glavnog bugarskog diplomate, Mladenov je gotovo šest godina obavljao dužnost posebnog koordinatora UN-a za bliskoistočni mirovni proces – poziciju koju je od njenog osnivanja 1994. godine obnašalo svega devet osoba.

U toj ulozi stekao je pohvale gotovo svih aktera, uključujući Palestinsku upravu, Izrael i Hamas.

- Ponosni smo što smo ga poznavali - rekao je visoki zvaničnik Hamasa Kalil al-Haja (Khalil al-Hayya) za The New York Times 2021. godine.

Mladenov je često isticao da mu balkansko iskustvo pomaže u razumijevanju bliskoistočnih sukoba.

- Dolazim s Balkana - rekao je u intervjuu za The New York Times prilikom odlaska s funkcije 2021. godine.

- Mijenjali smo granice. Borili smo se oko svetih mjesta, jezika, crkava. Razmjenjivali smo stanovništvo, 100 godina, ako ne i više. I kada nosite tu prtljagu, to vam pomaže da stvari vidite malo drugačije. Ovo nije sukob u koji možete doći i samo povući crtu. To je emotivno.“

Iako su izaslanici UN-a za Bliski istok često marginalizirani, Mladenovu se pripisuju zasluge za jačanje te funkcije. Tako je 2018. godine, u saradnji s Egiptom, posredovao u primirju između Izraela i Hamasa u Gazi.

- Dobro poznaje regiju, ima dobre odnose sa gotovo svima i tada je naporno radio za Gazu - rekao je jedan arapski zvaničnik za Middle East Eye.

Nova uloga UAE-a i Trampov plan

Zaljevske zemlje redefiniraju svoje pozicije otkako se Donald Tramp vratio u Bijelu kuću. Dok Saudijska Arabija, Katar i Turska u Siriji podržavaju vladu Ahmeda al-Šara (Ahmed al-Sharaa), u Jemenu i Sudanu Rijad i Abu Dhabi nalaze se na suprotnim stranama.

Nakon rata u Gazi i napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, Katar se povukao iz vodeće uloge u pomoći Gazi, dok su se UAE pojavili kao najveći donator.