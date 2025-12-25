Više decenija Kiril je krio ovu tajnu: Život iza zidova Moskovskog patrijarhata

Patrijarh moskovski i sve Rusije, Kiril (Vladimir Gunđajev), već više od 50 godina navodno živi sa tajnom izvanbračnom suprugom Lidijom Leonovom, piše nezavisna publikacija Projekt (Проект).

Leonova živi u patrijarhovom stanu, posjeduje zajedničku imovinu s njim, a čak je uključena i u pravne sporove vezane za nekretnine koje glase na poglavara Ruske pravoslavne crkve, kojem zakon zabranjuje ženidbu.

Prvi put Lidija Leonova se spominje 2012. godine, kada je izbio skandal oko stana Kirila u elitnoj moskovskoj zgradi "Kuća na nasipu" (Serafimovičeva ulica 2), tačno nasuprot katedrale Krista Spasitelja. Tada je Kirilov susjed, bivši ministar zdravstva Jurij Ševčenko, započeo renovacije koje su uzrokovale ulazak prašine u stan. Tužbu zbog oštećenja patrijarhove imovine podnijela je Leonova, a ne Kiril. Upravo tada su novinari prvi put saznali da Leonova živi u Kirilovom stanu.

Kanonsko pravo zabranjuje patrijarhu da ima ženu, pa je propagandist Vladimir Solovjov iznio teoriju da je Leonova Kirilova rođakinja. Solovjov je tvrdio da je stan u "Kući na nasipu" dar vlasti, u kojem Kiril nikada nije živio, nego je smjestio svoje dvije rođakinje. No, biografije patrijarha u Rusiji ne spominju Leonovu kao rođakinju.

Prema podacima Projekta, Lidija Mihajlovna Leonova bila je kćerka kuhara u Lenjingradu i s Kirilom je imala "najtoplije odnose". Djevojačko prezime joj je bilo Holodova, a udala se za Ukrajinca Mihaila Leonova 1970-ih, iako brak nije formalno raskinut. Tijekom 1980-ih Leonova je pratila Gunđajeva na njegovim službama, a kasnije je nastavila živjeti s njim u njegovoj kući u Serebrjanom Boru u Moskvi.