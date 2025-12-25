Tramp na društvenoj mreži uputio skandaloznu i uvredljivu Božićnu čestitku

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Donald Trump), poslao je božićnu čestitku putem svoje društvene mreže Truth Social, u kojoj je, osim prazničnih želja, iznio i brojne uvrede, političke poruke te tvrdnje o trenutnom stanju u zemlji.

U svom prepoznatljivom stilu Tramp je čestitao Božić "svima", ali je pritom oštro napao političke protivnike, prije svega, kako ih je nazvao, "radikalnu ljevicu", optužujući je da pokušava da uništi Sjedinjene Države.

- Sretan Božić svima, uključujući i radikalnu ljevicu – ološ koji čini sve što može da uništi našu zemlju, ali u tome teško propada - napisao je Tramp.

U nastavku poruke naveo je da su, prema njegovim riječima, riješeni ključni problemi s kojima se Amerika ranije suočavala, poput otvorenih granica, pitanja transrodnosti u sportu i, kako je rekao, slabe primjene zakona.

- Više nemamo otvorene granice, muškarce u ženskom sportu, "transrodnost za svakoga" niti slabu primjenu zakona“, poručio je Tramp.

Govoreći o ekonomiji i sigurnosti, Trump je iznio nekoliko pozitivnih pokazatelja, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države ostvaruju rekorde na berzama, bilježe nizak kriminal i doživljavaju snažan privredni rast.