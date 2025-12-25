Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BROJNE UVREDE

Tramp na društvenoj mreži uputio skandaloznu i uvredljivu Božićnu čestitku

Govoreći o ekonomiji i sigurnosti, Trump je iznio nekoliko pozitivnih pokazatelja

Donald Tramp. AP

Dž. M.

25.12.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp (Donald Trump), poslao je božićnu čestitku putem svoje društvene mreže Truth Social, u kojoj je, osim prazničnih želja, iznio i brojne uvrede, političke poruke te tvrdnje o trenutnom stanju u zemlji.

U svom prepoznatljivom stilu Tramp je čestitao Božić "svima", ali je pritom oštro napao političke protivnike, prije svega, kako ih je nazvao, "radikalnu ljevicu", optužujući je da pokušava da uništi Sjedinjene Države.

- Sretan Božić svima, uključujući i radikalnu ljevicu – ološ koji čini sve što može da uništi našu zemlju, ali u tome teško propada - napisao je Tramp.

U nastavku poruke naveo je da su, prema njegovim riječima, riješeni ključni problemi s kojima se Amerika ranije suočavala, poput otvorenih granica, pitanja transrodnosti u sportu i, kako je rekao, slabe primjene zakona.

- Više nemamo otvorene granice, muškarce u ženskom sportu, "transrodnost za svakoga" niti slabu primjenu zakona“, poručio je Tramp.

Govoreći o ekonomiji i sigurnosti, Trump je iznio nekoliko pozitivnih pokazatelja, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države ostvaruju rekorde na berzama, bilježe nizak kriminal i doživljavaju snažan privredni rast.

- Ono što imamo jeste rekordan berzanski rast i penzione fondove (401K), najniže stope kriminala u posljednjih nekoliko decenija, nema inflacije i juče zabilježen rast BDP-a od 4,3 odsto, dva procentna poena iznad očekivanja - naveo je on.

Posebno je istakao ulogu carina u ekonomskom rastu, tvrdeći da su one donijele "bilione dolara rasta i prosperiteta", kao i, prema njegovim riječima, "najjaču nacionalnu bezbjednost koju su Sjedinjene Države ikada imale".

Poruku je završio tvrdnjom da su Sjedinjene Američke Države ponovo stekle međunarodni ugled.

- Ponovo smo poštovani, možda kao nikada ranije. Bog blagoslovio Ameriku - zaključio je Tramp.

# BOŽIĆ
# ČESTITKA
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.