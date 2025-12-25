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MIROVNI PLAN

Zelenski u najnovijem mirovnom planu za Ukrajinu najavio uspostavljanje demilitarizovanih zona

Nazvavši plan "glavnim okvirom za okončanje rata", Zelenski je istakao da plan predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država

Volodimir Zelenski. AP

FENA

25.12.2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana koji Rusiji nudi mogućnost povlačenja ukrajinskih snaga s istoka zemlje i uspostavljanje demilitarizovane zone na tom području.

Objašnjavajući plan od 20 tačaka koji su na Floridi dogovorili američki i ukrajinski izaslanici, Zelenski je kazao da se očekuje odgovor Rusije nakon što Amerikanci obave razgovore s Moskvom.

Nazvavši plan "glavnim okvirom za okončanje rata", Zelenski je istakao da plan predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i evropskih zemalja, uključujući koordinirani vojni odgovor u slučaju ponovne ruske invazije na Ukrajinu.

Govoreći o ključnom pitanju istočnog Donbasa, Zelenski je kazao da je jedna od mogućnosti uspostavljanje slobodne ekonomske zone.

Novinarima je kazao da, s obzirom na to da je Ukrajina protiv povlačenja, američki pregovarači razmatraju opciju demilitarizovane zone ili slobodne ekonomske zone. Naglasio je da bi svako područje s kojeg bi se ukrajinske snage povukle moralo ostati pod policijskom kontrolom Ukrajine.

- Postoje dvije opcije. Ili se rat nastavlja ili će se morati donijeti odluka u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama - poručio je Zelenski.

Plan od 20 tačaka smatra se ažuriranom verzijom prvobitnog dokumenta od 28 tačaka, koji je prije nekoliko sedmica s Rusijom dogovorio američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), a koji je u javnosti bio doživljen kao ispunjavanje zahtjeva Kremlja.

Rusija insistira da se Ukrajina, u zamjenu za mirovni sporazum, povuče s gotovo četvrtine vlastite teritorije u istočnom dijelu Donjecke oblasti, dok je ostatak tog područja već pod ruskom okupacijom.

Osjetljiva pitanja, uključujući status teritorija, morala bi biti riješena "na nivou lidera", objasnio je Zelenski, dodajući da bi novi nacrt Ukrajini osigurao snažne sigurnosne garancije i oružane snage od oko 800.000 vojnika, prenosi BBC.

# UKRAINA
# VOLODIMIR ZELENSKI
# MIROVNI PLAN
# RUSIJA
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