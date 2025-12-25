Zelenski u najnovijem mirovnom planu za Ukrajinu najavio uspostavljanje demilitarizovanih zona

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) iznio je detalje ažuriranog mirovnog plana koji Rusiji nudi mogućnost povlačenja ukrajinskih snaga s istoka zemlje i uspostavljanje demilitarizovane zone na tom području.

Objašnjavajući plan od 20 tačaka koji su na Floridi dogovorili američki i ukrajinski izaslanici, Zelenski je kazao da se očekuje odgovor Rusije nakon što Amerikanci obave razgovore s Moskvom.

Nazvavši plan "glavnim okvirom za okončanje rata", Zelenski je istakao da plan predviđa sigurnosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, NATO-a i evropskih zemalja, uključujući koordinirani vojni odgovor u slučaju ponovne ruske invazije na Ukrajinu.

Govoreći o ključnom pitanju istočnog Donbasa, Zelenski je kazao da je jedna od mogućnosti uspostavljanje slobodne ekonomske zone.

Novinarima je kazao da, s obzirom na to da je Ukrajina protiv povlačenja, američki pregovarači razmatraju opciju demilitarizovane zone ili slobodne ekonomske zone. Naglasio je da bi svako područje s kojeg bi se ukrajinske snage povukle moralo ostati pod policijskom kontrolom Ukrajine.

- Postoje dvije opcije. Ili se rat nastavlja ili će se morati donijeti odluka u vezi sa svim potencijalnim ekonomskim zonama - poručio je Zelenski.

Plan od 20 tačaka smatra se ažuriranom verzijom prvobitnog dokumenta od 28 tačaka, koji je prije nekoliko sedmica s Rusijom dogovorio američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), a koji je u javnosti bio doživljen kao ispunjavanje zahtjeva Kremlja.