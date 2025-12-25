Tramp: Voditelja Kolberta bi trebalo uspavati, to je jadna katastrofa bez talenta

Kolberta, čija se emisija redovno nalazi među najgledanijima, Tramp je nazvao "jadnom katastrofom bez talenta ili bilo čega drugog što je potrebno za uspjeh u šoubiznisu".

Na Badnjak, dok se na televiziji emitirala repriza Kolbertove emisije, prvobitno prikazane 8. decembra, Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da bi televizijska kuća CBS, koja emituje ovu emisiju, voditelja – trebala odmah uspavati, dodajući da bi to bilo, "humanitarno djelo".

Američki predsjednik Donald Tramp kasno u srijedu ponovo je oštro kritizirao voditelja kasnonoćne talk-show emisije Stivena Kolberta, poručivši da bi ga "trebalo uspavati".

Prema Trampovim riječima, voditelj je postao još gori nakon što je CBS najavio ukidanje njegove emisije.

Televizijska mreža CBS u julu je saopćila da će emisija "The Late Show with Stephen Colbert" biti ukinuta u maju 2026. godine.

Kao razlog navedeni su finansijski problemi, ali brojni analitičari izrazili su sumnju da je odluka donesena i zbog političkog pritiska, s obzirom na to da je Kolbert jedan od Trampovih najžešćih kritičara.

U svojoj objavi Tramp je naveo da je Kolbert "zapravo postao još gori, baš kao i njegova nepostojeća gledanost. Stiven se hrani mržnjom i bijesom. Već je otpisan!"

Kasnonoćne talk-show emisije često ismijavaju Trampa. Od njegovog izbora za predsjednika, ovaj format se smatra jednim od popularnijih načina suprotstavljanja njegovom desničarskom populizmu.