Izraelski policajci zatvorili događaj na kojem se slavio Božić: Uhapšen Palestinac koji je bio obučen kao Djed Mraz

Izraelska policija uhapsila je Palestinca obučenog kao Djed Mraz tokom racije na božićnoj zabavi u Haifi, saopćila je organizacija za građanska prava.

Izraelski policajci su u nedjelju zatvorili događaj na kojem se slavio Božić, konfiskovali opremu i uhapsili palestinskog Djeda Mraza, kao i DJ-a i uličnog prodavača.

Na snimku se vidi kako policija gura muškarce na zemlju i stavlja im lisice dok prolaznici posmatraju.

Izraelska policija je u saopćenju navela da se muškarac u kostimu Djeda Mraza opirao hapšenju i napao policajca.

Mossawa Center, grupa za ljudska prava koja se zalaže za palestinske građane Izraela, saopćila je da je policija upotrijebila prekomjernu silu nad muškarcima i da je upad u muzičku dvoranu izvršen bez zakonskog ovlaštenja.

Hapšenja su se dogodila dok Palestinci slave Božić širom okupirane Zapadne obale i Gaze usred stalnih ograničenja svakodnevnog života od izraelskih snaga.