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ORGANIZOVANA RACIJA

Izraelski policajci zatvorili događaj na kojem se slavio Božić: Uhapšen Palestinac koji je bio obučen kao Djed Mraz

Izraelski policajci su u nedjelju zatvorili događaj na kojem se slavio Božić

Hapšenje u Haifi. Screenshot

D. H.

25.12.2025

Izraelska policija uhapsila je Palestinca obučenog kao Djed Mraz tokom racije na božićnoj zabavi u Haifi, saopćila je organizacija za građanska prava.

Izraelski policajci su u nedjelju zatvorili događaj na kojem se slavio Božić, konfiskovali opremu i uhapsili palestinskog Djeda Mraza, kao i DJ-a i uličnog prodavača.

Na snimku se vidi kako policija gura muškarce na zemlju i stavlja im lisice dok prolaznici posmatraju.

Izraelska policija je u saopćenju navela da se muškarac u kostimu Djeda Mraza opirao hapšenju i napao policajca.

Mossawa Center, grupa za ljudska prava koja se zalaže za palestinske građane Izraela, saopćila je da je policija upotrijebila prekomjernu silu nad muškarcima i da je upad u muzičku dvoranu izvršen bez zakonskog ovlaštenja.

Hapšenja su se dogodila dok Palestinci slave Božić širom okupirane Zapadne obale i Gaze usred stalnih ograničenja svakodnevnog života od izraelskih snaga.

Proslave su održane prvi put u Betlehemu od početka rata u Gazi, a marširajući orkestri svirali su gajde ulicama Isusovog rodnog mjesta. Vjernici su prisustvovali misi u crkvi rođenja, a djeca su pjevala božićne pjesme dok je grad bio obasjan svjetlima.

U ratom razorenoj Gazi, gdje je više od 70.000 ljudi ubijeno, a veći dio infrastrukture uništen izraelskim bombama, mala kršćanska zajednica proslavila je svoj prvi Božić od početka krhkog primirja. Božićna drvca i šljokice unijeli su boje u ruševine koje su razasute po pojasu Gaze.

Izraelski napadi nastavljeni su uprkos prazniku. Izraelski doseljenici su iskorijenili maslinjake u gradu Turmus Ayya, izvan Ramale, dok su izraelski vojnici upadali u kuće i konfiskovali vozila u blizini Hebrona, prema WAFA, palestinskoj novinskoj agenciji.

# HAIFA
# HAPŠENJE
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