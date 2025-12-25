Zaharova: Pregovori sa SAD o okončanju rata u Ukrajini napreduju sporo, ali se vide pomaci

Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da razgovori sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju rata u Ukrajini napreduju sporo, ali uz vidljive pomake, prenosi ruska novinska agencija TASS.

Prema njenim riječima, u pregovaračkom procesu s Washingtonom može se uočiti postepen, ali stabilan napredak u nastojanjima da se riješi ukrajinski sukob. Sama Ukrajina pritom je jedva spomenuta, iako se već gotovo četiri godine suprotstavlja ruskoj invaziji. Umjesto toga, Zaharova je pokušala produbiti razlike između Sjedinjenih Država i njihovih evropskih saveznika uključenih u mirovne inicijative.

Ona je pozvala američku stranu da se aktivnije suprotstavi, kako je navela, pokušajima zapadnoevropskih zemalja da ospore ili ponište napredak ostvaren u pregovorima o Ukrajini.

Rusija još uvijek nije iznijela zvaničan stav o aktuelnim prijedlozima. Nakon objave mirovnog plana od 28 tačaka, koji su brojni kritičari okarakterisali kao spisak ruskih želja, evropski lideri su se zajedno s Ukrajinom uključili u pregovarački proces kako bi spriječili rješenja koja bi mogla ozbiljno ugroziti buduću stabilnost Kijeva.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u međuvremenu je predstavio alternativni prijedlog sa 20 tačaka, o kojem se trenutno raspravlja. Rusija, međutim, još nije objavila svoj službeni odgovor i nije odustala od maksimalističkih zahtjeva. Govoreći o mogućem mirovnom dogovoru, Zaharova je ponovila da je Moskva spremna razgovarati o sporazumu o nenapadanju s nekom evropskom državom ili članicom NATO-a.

Istakla je da je Rusija spremna takve obaveze pretočiti u pisani i pravno obavezujući dokument. Sličnu inicijativu ranije je iznio i ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je tvrdnje da bi Rusija mogla napasti neku od članica NATO-a ocijenio kao besmislene.