Procurili detalji razgovora Putina i Buša: Ukrajina je vještačka država, širenje NATO-a izazvat će haos

Dešifrovani transkripti razgovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i bivšeg američkog predsjednika Džordža V. Buša, vođeni u periodu od 2001. do 2008. godine, otkrili su stavove ruskog lidera prema Ukrajini tokom godina.

U pojedinim razgovorima Putin je iskazao nezadovoljstvo zbog raspada Sovjetskog Saveza, djelimično proturječeći svojoj tada javno izraženoj prozapadnoj poziciji s početka 2000-ih, kao i svom stavu prema ukrajinskoj kandidaturi za NATO 2008. godine.

Dokumenti su javno objavljeni 22. decembra od strane nevladine organizacije National Security Archive, nakon što je ta organizacija dobila sudsku bitku za pristup tim informacijama.

U transkriptu sastanka od 16. juna 2001. godine, koji se zasniva na zatvorenom susretu Buš–Putin, Putin je iznio ono što arhiv opisuje kao „kratko historijsko predavanje o njegovoj interpretaciji raspada Sovjetskog Saveza“.

– Šta se zapravo dogodilo? Sovjetska dobronamjernost je promijenila svijet, dobrovoljno. I Rusi su se odrekli hiljada kvadratnih kilometara teritorije, dobrovoljno. Nevjerovatno. Ukrajina, koja je vijekovima bila dio Rusije, predana. Kazahstan, predan. Kavkaz isto. Teško je zamisliti, a učinjeno je od strane partijskih lidera – rekao je tada Putin.

Sovjetske republike su se odvojile od SSSR-a usljed kombinacije političkih, ekonomskih i društvenih faktora, uključujući posljedice invazije na Afganistan i političke reforme izazvane rastućim nezadovoljstvom i ekonomskom stagnacijom krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, što Putinovu tvrdnju o „dobroj volji“ čini upitnom.

Nisu neprijatelji

Ipak, ta izjava odražava neke od njegovih drugih poznatih stavova iz 2000-ih, poput: „Ko ne žali zbog raspada Sovjetskog Saveza, nema srca; ko želi da obnovi SSSR u prethodnom obliku, nema glave.“ U godinama koje su uslijedile, Putin je koristio sovjetsku nostalgiju kao sredstvo konsolidacije vlasti i kao opravdanje za invaziju na Ukrajinu, predstavljajući je kao borbu protiv nacizma i ideološki nastavak Drugog svjetskog rata. To se vidi i na spomenicima podignutim u okupiranoj Ukrajini, koji povezuju historiju Drugog svjetskog rata sa aktuelnim ratom, piše Kyiv Post.

Na istom sastanku s Bušom 2001. godine, Putin se osvrnuo i na pitanje ulaska Rusije u NATO.

– Sada da se vratim na širenje NATO-a. Znate naš stav. Dali ste važnu izjavu kada ste rekli da Rusija nije neprijatelj. Ono što ste rekli o 50 godina u budućnosti je važno – rekao je Putin.

– Rusija je evropska i multietnička, poput Sjedinjenih Država. Mogu zamisliti da postanemo saveznici. Ali osjećamo se izostavljeno iz NATO-a. Ako Rusija nije dio toga, naravno da se osjeća izostavljeno – dodao je.

Također je spomenuo Sovjetski Savez i njegovu prijavu za članstvo u NATO-u iz 1954. godine kao primjer, tvrdeći da razlozi za odbijanje tada više ne važe.

– NATO je dao negativan odgovor iz četiri konkretna razloga: nedostatak austrijskog rješenja, nedostatak njemačkog rješenja, totalitarna kontrola nad Istočnom Evropom i potreba za saradnjom Rusije u procesu razoružanja UN-a. Sada su svi ti uslovi ispunjeni. Možda bi Rusija mogla biti saveznik – dodao je.

Ipak, naglasio je da problem ostaje u tome što se „NATO širi, a mi o tome nemamo šta da kažemo“.

Putin se pitanju NATO-a ponovo vratio 2008. godine, ovaj put u kontekstu ukrajinske kandidature, prema transkriptu od 6. aprila 2008. godine, posljednjeg susreta Putina i Buša. Tokom tog sastanka, Putin je ponovio stavove koji se danas navode kao zvanični ratni ciljevi njegove invazije na Ukrajinu.

Zona sukoba

– Neće vam biti novo i ne očekujem odgovor; samo želim da to izgovorim naglas. Želio bih naglasiti da će pristupanje NATO-u zemalja poput Ukrajine dugoročno stvoriti zonu sukoba za vas i za nas, dugoročnu konfrontaciju – rekao je Putin.

U razgovoru je Ukrajinu nazvao i „vještačkom državom“, terminom koji je kasnije često koristio kako bi opravdao invaziju.

– Ukrajina je veoma složena država. To nije narod prirodno oblikovan. To je vještačka država stvorena još u sovjetsko doba. Ako odete u zapadnu Ukrajinu, vidjet ćete sela u kojima se govori samo mađarski i ljudi nose karakteristične kape. Na istoku ljudi nose odijela, kravate i velike šešire. NATO veliki dio ukrajinskog stanovništva doživljava kao neprijateljsku organizaciju. To stvara problem za Rusiju, prijetnju vojnim bazama i novim sistemima u neposrednoj blizini naših granica, stvarajući neizvjesnost i prijetnje – rekao je tada Putin.