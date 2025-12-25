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UKRAJINA

Da li će Zelenski ispuniti Trampov zahtjev: Razmatra se održavanje izbora za predsjednika

Već ove sedmice bit će održan prvi sastanak na kojem će se razmatrati mogućnosti provođenja izbora u uslovima ratnog stanja

Volodimir Zelenski. Anadolija

S. S.

25.12.2025

Prvi zamjenik predsjedavajućeg ukrajinskog parlamenta Oleksandar Kornijenko najavio je početak rada radne grupe koja će se baviti pitanjem organizacije predsjedničkih izbora u Ukrajini. 

Prema njegovim riječima, već ove sedmice bit će održan prvi sastanak na kojem će se razmatrati mogućnosti provođenja izbora u uslovima ratnog stanja, iako Ustav Ukrajine zabranjuje izbore tokom vanrednog stanja uvedenog nakon ruske agresije. 

Iako je predsjednik Volodimir Zelenski ranije odbacivao takvu mogućnost zbog ustavnih prepreka, raseljenih građana i okupiranih teritorija, pritisci iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući zahtjeve Donalda Trumpa, sada ukazuju na to da bi Kijev ipak mogao razmotriti korake ka održavanju izbora i prije formalnog okončanja rata.

# VOLODIMIR ZELENSKI
# UKRAJINA
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