Da li će Zelenski ispuniti Trampov zahtjev: Razmatra se održavanje izbora za predsjednika

Prvi zamjenik predsjedavajućeg ukrajinskog parlamenta Oleksandar Kornijenko najavio je početak rada radne grupe koja će se baviti pitanjem organizacije predsjedničkih izbora u Ukrajini.

Prema njegovim riječima, već ove sedmice bit će održan prvi sastanak na kojem će se razmatrati mogućnosti provođenja izbora u uslovima ratnog stanja, iako Ustav Ukrajine zabranjuje izbore tokom vanrednog stanja uvedenog nakon ruske agresije.

Iako je predsjednik Volodimir Zelenski ranije odbacivao takvu mogućnost zbog ustavnih prepreka, raseljenih građana i okupiranih teritorija, pritisci iz Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući zahtjeve Donalda Trumpa, sada ukazuju na to da bi Kijev ipak mogao razmotriti korake ka održavanju izbora i prije formalnog okončanja rata.