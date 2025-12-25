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JEZIVO

Slučaj zgrozio sve: Otac ubio kćerku (13) i sina (11) koji je bio invalid, pa presudio sebi

Brat i sestra su ukopani jedno pored drugog

Turska policija. AP Photo/Dilara Acikgoz

S. S.

25.12.2025

Brat (11) i sestra (13), koje je otac ubio dok su spavali, a zatim izvršio samoubistvo u Turskoj, ukopani su jedan pored drugog. 

Neutješna majka nije mogla sakriti suze na njihovoj dženazi, pitajući se kako će izdržati ovu ogromnu bol i živjeti bez svoje djece. 

Tragedija se dogodila na Badnje veče oko 21 sat u provinciji Adana, kada je Ibrahim Kiradži, tekstilni radnik, iz nepoznatih razloga upucao svoju kćerku Derin (13) i sina Doruka (11), koji je bio invalid. 

Nakon zločina, priznao je stanodavcu šta je učinio i zamolio ga da pozove policiju, a potom je sebi oduzeo život.

# UBISTVO
# TURSKA
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