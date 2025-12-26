Napadnuti kampovi ISIL-a u Nigeriji, Tramp se hvali: "Ovo samo Amerika može izvesti"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) saopćio je da je izdao naredbu za izvođenje smrtonosnog napada na pripadnike tzv. Islamske države (ISIL) u Nigeriji, optužujući ih za progon kršćanskog stanovništva u toj zemlji.

Na društvenim mrežama, Tramp je naveo da je naredio „snažan i smrtonosan udar protiv ISIL terorističkog ološa u sjeverozapadnoj Nigeriji“, ističući da su ti militanti odgovorni za ubistva nevinih kršćana.

Ubijeni u kampovima

Američka komanda za Afriku (AFRICOM) potvrdila je da su zračni napadi izvedeni u saveznoj državi Sokoto, koja se na sjeveru graniči s Nigerom, te da su operacije sprovedene „u koordinaciji s nigerijskim vlastima“.

Prema početnim procjenama AFRICOM-a, „više ISIS terorista je ubijeno u ISIS kampovima“, navedeno je u njihovom saopćenju. Televizijska mreža Si-En-En (CNN) zatražila je dodatne informacije i komentare od AFRICOM-a i Bijele kuće.

U posebnoj objavi na društvenim mrežama, američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) izrazio je zahvalnost na, kako je rekao, „podršci i saradnji nigerijske vlade“.

U saopćenju koje je dostavljeno CNN-u, Ministarstvo vanjskih poslova Nigerije potvrdilo je zajedničku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama u izvođenju zračnih udara na „terorističke ciljeve“, uz ponovljenu posvećenost zaštiti prava svih građana „bez obzira na vjeru ili etničku pripadnost“.

"Upozorenje teroristima"

Specijalni savjetnik nigerijskog predsjednika Danijel Bvala (Daniel Bwala) izjavio je za CNN:

- SAD i Nigerija su na istoj strani u borbi protiv terorizma“.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je u četvrtak navečer poručio:

- Ranije sam upozorio ove teroriste da će, ako ne prestanu s klanjem kršćana, uslijediti pakao, i večeras se to i dogodilo. Ministarstvo rata izvelo je brojne savršene udare, kakve samo Sjedinjene Američke Države mogu izvesti. Pod mojim vodstvom, naša zemlja neće dozvoliti da radikalni islamski terorizam napreduje. Neka Bog blagoslovi našu vojsku i sretan Božić svima, uključujući i mrtve teroriste, kojih će biti još mnogo ako se njihovo klanje kršćana nastavi“.

Tokom proteklih mjeseci, Tramp je posebnu pažnju posvetio položaju kršćana u Nigeriji. U novembru je pozvao svog ministra odbrane da „pripremi moguće djelovanje“, a ranije je upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle ući u Nigeriju „s oružjem u rukama“ kako bi zaštitile kršćansko stanovništvo najmnogoljudnije afričke zemlje.

Na Badnju večer, nigerijski predsjednik Bola Tinubu (Bola Tinubu) uputio je „božićnu poruku dobre volje“, čestitajući Božić kršćanima širom Nigerije i svijeta, uz molitvu za mir među pripadnicima različitih vjera.

- Ostajem posvećen tome da učinim sve što je u mojoj moći kako bih učvrstio vjerske slobode u Nigeriji i zaštitio kršćane, muslimane i sve Nigerijce od nasilja - naveo je Tinubu u objavi na mreži X.

Nigerija se već godinama suočava s ozbiljnim sigurnosnim izazovima, koji proizlaze iz niza faktora, uključujući i vjerski motivirane napade.

Analitičari i posmatrači ukazuju da dio nasilja proizlazi i iz komunalnih i etničkih sukoba, kao i iz dugotrajnih sporova između poljoprivrednika i stočara, izazvanih ograničenim pristupom prirodnim resursima.