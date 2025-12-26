Aragči: Na početku su tražili "bezuslovnu predaju", a na kraju "bezuslovno primirje"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je tokom izraelskih napada na Iran došlo do značajne promjene u zahtjevima protivničke strane, koji su se, kako je naveo, od početne „bezuslovne predaje“ na kraju sveli na ponudu „bezuslovnog primirja“.
- Oni su došli s očekivanjem da će natjerati iranski narod na predaju u roku od dan ili dva. Na osnovu pogrešnih pretpostavki, poput destabilizacije oružanih snaga nakon šehadeta komandanata ili očaja stanovništva nastojali su zadati odlučujući udarac. Međutim, epsko prisustvo naroda na terenu u odbrani sistema, države i vlastitog dostojanstva osujetilo je sve te planove - kazao je Aragči.
Govoreći o međunarodnim pritiscima tokom posljednje eskalacije između Irana i Izraela, ministar vanjskih poslova ukazao je na, kako je rekao, očiglednu promjenu u retorici protivnika.
- U jednom trenutku, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država je u objavi na društvenim mrežama zahtijevao bezuslovnu predaju Irana - rekao je Aragči.
- Međutim, zahvaljujući mudrosti rukovodstva i otporu naroda, situacija je došla do tačke u kojoj su, dvanaestog dana rata, sami Amerikanci poslali poruku meni, navodeći da će Izrael obustaviti napade u 4:00 sata ujutro i tražeći da mi učinimo isto. To znači da je slogan 'bezuslovna predaja' za manje od deset dana pretvoren u 'bezuslovno primirje', što je direktan rezultat našeg ustrajavanja - dodao je.
Iako je priznao postojanje unutrašnjih slabosti, kao i izazova u upravljanju državom, Aragči je upozorio da je neophodan povećan oprez zbog, kako je rekao, novih zavjera.
Prema njegovim riječima, nakon što su izgubili nadu da će ciljeve ostvariti vojnim putem, protivnici su se okrenuli ugrožavanju životnog standarda građana. Ono što nisu uspjeli postići na bojnom polju, sada pokušavaju realizirati kroz ekonomski pritisak i sankcije.
Vlada, kako je istakao, radi punim kapacitetom na provođenju potrebnih reformi, donošenju efikasnih zakona i angažmanu stručnih i sposobnih kadrova s ciljem poboljšanja postojeće situacije.
Na kraju obraćanja, iranski ministar vanjskih poslova poručio je da će, kao što je iranski narod izašao kao pobjednik iz vojnog sukoba, pokazati istu otpornost i u ovom ekonomskom ratu, oslanjajući se na istrajnost, strateško planiranje i svoj historijski duh otpora.