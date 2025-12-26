Aragči: Na početku su tražili "bezuslovnu predaju", a na kraju "bezuslovno primirje"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da je tokom izraelskih napada na Iran došlo do značajne promjene u zahtjevima protivničke strane, koji su se, kako je naveo, od početne „bezuslovne predaje“ na kraju sveli na ponudu „bezuslovnog primirja“.

- Oni su došli s očekivanjem da će natjerati iranski narod na predaju u roku od dan ili dva. Na osnovu pogrešnih pretpostavki, poput destabilizacije oružanih snaga nakon šehadeta komandanata ili očaja stanovništva nastojali su zadati odlučujući udarac. Međutim, epsko prisustvo naroda na terenu u odbrani sistema, države i vlastitog dostojanstva osujetilo je sve te planove - kazao je Aragči.

Govoreći o međunarodnim pritiscima tokom posljednje eskalacije između Irana i Izraela, ministar vanjskih poslova ukazao je na, kako je rekao, očiglednu promjenu u retorici protivnika.