Trampov nuklearni posao i umjetna inteligencija: Novi argumenti kritičara o sukobu interesa

Kritičari američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) već dugo mu zamjeraju što privatne finansijske interese povezuje s obavljanjem predsjedničke funkcije. Najnoviji poslovni potez, kako piše Deutsche Welle, vjerovatno će dodatno osnažiti takve optužbe.

Naime, kompanija Trump Media and Technology Group (TMTG) prošle sedmice je objavila plan o spajanju s energetskom firmom TAE Technologies, u poslu čija vrijednost premašuje šest milijardi dolara. Riječ je o jednoj od nekoliko desetina kompanija širom svijeta koje pokušavaju koristiti tehnologiju nuklearne fuzije za proizvodnju električne energije.

TAE Technologies osnovana je 1998. godine i, prema pisanju Wall Street Journala, spada među najstarije privatne kompanije specijalizirane za nuklearnu fuziju. Ovu firmu podržavaju Google i energetski gigant Chevron, a do sada je prikupila više od 1,3 milijarde dolara privatnog kapitala, uključujući i ulaganja Goldman Sachsa.

Ambiciozni planovi

TMTG i TAE najavljuju ambiciozne planove – već naredne godine žele započeti izgradnju „prve nuklearne fuzijske elektrane na svijetu u industrijskim razmjerima“. Direktor TMTG-a Devin Njunis (Devin Nunes) smatra da bi ovaj projekat mogao dovesti do snižavanja cijena električne energije u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i do boljeg zadovoljavanja energetskih potreba sektora umjetne inteligencije (AI).

Nuklearna fisija i nuklearna fuzija predstavljaju dva različita načina dobijanja energije iz atomskih jezgri. Kod fisije dolazi do cijepanja teških atomskih jezgri, poput urana, pri čemu se oslobađa energija. Ta tehnologija se danas koristi u nuklearnim elektranama, ali proizvodi dugotrajni radioaktivni otpad.

S druge strane, kod nuklearne fuzije lagane atomske jezgre, poput vodika, međusobno se spajaju. Ovaj proces oslobađa još veću količinu energije, proizvodi znatno manje dugotrajnog radioaktivnog otpada i smatra se sigurnijim, ali tehnologija još nije dovoljno razvijena da bi bila komercijalno primjenjiva.

Nagli rast vrijednosti Trampovih dionica

Nakon objave o spajanju, dionice TMTG-a na američkoj tehnološkoj berzi Nasdaq zabilježile su snažan rast. Do kraja trgovinskog dana porasle su za 42 posto, dostigavši cijenu od 14,86 dolara. Prema procjeni Forbesa, neto imovina Donalda Trampa time se uvećala za više od 500 miliona dolara i sada iznosi oko 6,8 milijardi dolara.

Vrijednost dionica je u međuvremenu dodatno porasla, budući da TMTG-ovi vrijednosni papiri nastavljaju jačati na američkom tržištu. U sedmicama prije toga bili su pod pritiskom i od oktobra su izgubili više od 40 posto vrijednosti.

Ko kontroliše Trump Media?

Trump je TMTG osnovao 2021. godine, nakon što mu je Twitter ugasio nalog poslije upada njegovih pristalica u američki Kongres 6. januara 2021. godine. Glavni projekt kompanije do sada bila je društvena mreža „Truth Social“, koja služi kao glavni kanal službenih objava predsjednika Trampa.

Za razliku od svojih prethodnika, Tramp nakon povratka u Bijelu kuću nije prenio svoju imovinu u nezavisni povjerenički fond, takozvani „Blind Trust“. Umjesto toga, upravljanje imovinom povjereno je njegovom sinu Donaldu Trampu Mlađem (Donald Trump Jr.), dok Trump ostaje jedini korisnik i zadržava pravo ostvarivanja prihoda iz svojih kompanija. Time je granica između privatnog biznisa i javne funkcije znatno nejasnija.

„Qualified Blind Trust“, kakav predviđa „Ethics in Government Act“ iz 1978. godine, podrazumijeva povjerenički aranžman u kojem vlasnik nema nikakav utjecaj, znanje niti kontrolu nad upravljanjem imovinom, već prima samo opće izvještaje o promjenama vrijednosti.

Na taj način su, između ostalih, postupali Džimi Karter (Jimmy Carter), Lindon Bi Džonson (Lyndon B. Johnson), Ronald Reagan, Bil Klinton (Bill Clinton), Džordž Buš (George Bush) tokom svojih predsjedničkih mandata.

Tramp i umjetna inteligencija

U ovom poslu s TAE Technologies, finansijski interesi Trumpa kao biznismena ponovo se mogu ispreplesti s njegovom ulogom predsjednika. Tramp snažno zagovara razvoj i širenje umjetne inteligencije, čime dugoročno potiče i rast potrošnje energije u SAD-u.