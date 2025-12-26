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SJEVERNOKOREJSKI LIDER

Kim Jong-un naredio fabrikama da se pripreme za napornu godinu i proizvode više raketa

Sektor proizvodnje projektila i granata je od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja, rekao je Kim

Kim Jong-un tokom obilaska. KCNA

A. O.

26.12.2025

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izdao je nalog državnim zvaničnicima da povećaju proizvodnju projektila te da grade nove fabrike, kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe vojske za tom vrstom naoružanja.

Sjeverna Koreja je tokom posljednjih godina znatno intenzivirala raketna testiranja, s ciljem unapređenja sposobnosti preciznih udara, ali i izazivanja Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Analitičari ističu da se dio testiranja odnosi i na provjeru oružja prije mogućeg izvoza ključnom savezniku – Rusiji.

Tokom obilaska fabrika municije, u pratnji visokih državnih zvaničnika, državna Korejska centralna novinska agencija (KCNA) saopštila je da je Kim poručio kako se industrija naoružanja mora pripremiti za izuzetno zahtjevnu godinu.

Prema navodima KCNA, sjevernokorejski lider naglasio je potrebu da se „dodatno prošire ukupni proizvodni kapaciteti“, kako bi se održao korak s potražnjom oružanih snaga Pjongjanga, te je naredio izgradnju novih fabrika municije.

- Sektor proizvodnje projektila i granata je od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja - rekao je Kim.

Odnosi između Sjeverne Koreje i Rusije dodatno su ojačani otkako je Moskva započela invaziju na Ukrajinu prije gotovo četiri godine. Pjongjang je, prema dostupnim informacijama, poslao trupe koje se bore na strani Rusije, kao i velike količine artiljerijskih granata, raketa i raketnih sistema dugog dometa.

Zauzvrat, kako navode analitičari, Rusija Sjevernoj Koreji pruža finansijsku pomoć, vojnu tehnologiju, ali i isporuke hrane i energenata.

Vašington je također ukazao na dokaze da Moskva pojačava podršku Pjongjangu, uključujući pomoć u razvoju napredne svemirske i satelitske tehnologije, kao kompenzaciju za sjevernokorejsku podršku u ratu protiv Ukrajine.

Kimova posjeta fabrikama objavljena je dan nakon što su državni mediji izvijestili da je obišao postrojenje za izgradnju nuklearnih podmornica, gdje je obećao da će se suprotstaviti, kako je naveo, „prijetnji“ da Južna Koreja uz podršku Vašingtona razvija vlastite takve brodove.

KCNA je također saopštila da je sjevernokorejski lider tokom posjete upoznat s istraživanjima vezanim za razvoj „novog podvodnog tajnog oružja“.

# JUŽNA KOREJA
# SJEVERNA KOREJA
# KIM JONG-UN
# SAD
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