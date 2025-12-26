Kim Jong-un naredio fabrikama da se pripreme za napornu godinu i proizvode više raketa

Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izdao je nalog državnim zvaničnicima da povećaju proizvodnju projektila te da grade nove fabrike, kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe vojske za tom vrstom naoružanja.

Sjeverna Koreja je tokom posljednjih godina znatno intenzivirala raketna testiranja, s ciljem unapređenja sposobnosti preciznih udara, ali i izazivanja Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje. Analitičari ističu da se dio testiranja odnosi i na provjeru oružja prije mogućeg izvoza ključnom savezniku – Rusiji.

Tokom obilaska fabrika municije, u pratnji visokih državnih zvaničnika, državna Korejska centralna novinska agencija (KCNA) saopštila je da je Kim poručio kako se industrija naoružanja mora pripremiti za izuzetno zahtjevnu godinu.

Prema navodima KCNA, sjevernokorejski lider naglasio je potrebu da se „dodatno prošire ukupni proizvodni kapaciteti“, kako bi se održao korak s potražnjom oružanih snaga Pjongjanga, te je naredio izgradnju novih fabrika municije.

- Sektor proizvodnje projektila i granata je od najveće važnosti za jačanje ratnog odvraćanja - rekao je Kim.