Milijarder ima dosta iskustva i sa "travom", alkoholom: Kako je Bil Gejts došao u kontakt sa drogom LSD?

Američki milijarder Bil Gejts (Bill Gates), koji je godinama važio za najbogatijeg čovjeka na svijetu, otkrio je da je osoba koja je tokom njegovih tinejdžerskih dana dovodila u pitanje njegov intelekt istovremeno imala snažan utjecaj na to da eksperimentiše s drogom, alkoholom i marihuanom. U knjizi „Izvorni kod: Moj početak“ (Source Code: My Beginnings), koja je zvanično objavljena 4. februara 2025. godine, Gejts se s neuobičajenom iskrenošću osvrće na svoje rane godine, ističući pokojnog Pola Alena (Paul Allen), suosnivača Microsofta, kao osobu koja je imala ulogu i katalizatora i provokatora u njegovom životu. Gejts navodi da Alen nije bio presudan samo u usmjeravanju njegovog interesovanja ka računarima, već ga je podsticao i na pomjeranje granica u ponašanju, što je, kako piše, bilo tipično za buntovne tinejdžerske godine, prenosi Bezinga. Zabranjene supstance Prema Gejtsovim riječima, Alen ga je uveo u LSD i druge zabranjene supstance, a u šali je rekao da je njegov prijatelj „bio problem“, jer ga je prvi put napio, dao mu marihuanu i upoznao ga s muzikom Džimija Hendriksa (Jimi Hendrix).

- Napio me je, dao mi je džoint. Ovaj tip je bio problem, Džimi Hendriks, mislim, natjerao me je da slušam tu muziku - rekao je Gejts, govoreći o Alenu. Dok su Gejtsovi roditelji zagovarali strogu disciplinu, Alen je, kako opisuje, predstavljao suprotan utjecaj i stalno ga podsticao da isprobava nove stvari. Eksperimentisanje, rizik i kajanje U knjizi Gejts piše da je LSD probao ukupno četiri ili pet puta, počevši još u tinejdžerskom dobu, te da je prestao s takvim eksperimentisanjem u svojim dvadesetim godinama.

U intervjuu za People, objavljenom u januaru 2025. godine, Gejts je rekao da su ta iskustva bila rezultat radoznalosti i sklonosti riziku, osobina koje su kasnije oblikovale njegov poslovni put, ali i mladalačke nesigurnosti. Opisao je i svoje prvo pijanstvo, nakon kojeg se onesvijestio, kao i eksperimentisanje s marihuanom, djelimično iz želje da impresionira djevojke. - Nije uspjelo - priznao je Gejts, dodajući da su pokušaji da djeluje „kul“ završili neuspješno. Iako su mu se neki trenuci u tom periodu činili dubokim i značajnim, danas ih posmatra s dozom skepticizma. Istakao je da je na kraju odustao od droga jer je cijenio mentalnu jasnoću i bio zabrinut zbog dugoročnih posljedica po svoj um.