Snijeg i klizav kolovoz doveli do saobraćajne nesreće: Teško povrijeđeni žena iz Njemačke i muškarac iz BiH

Na magistralnoj cesti B187, na dionici između Ervalda (Ehrwald) i Garmiša (Garmisch) u Njemačkoj, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su povrijeđene dvije osobe, izvijestili su austrijski mediji.

U nesreći su teže povrijeđeni 32-godišnja državljanka Njemačke i njen suputnik, 33-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine.

Kako se navodi u policijskom izvještaju, vozačica je zbog snježnih i klizavih uslova na kolovozu izgubila kontrolu nad vozilom. U blagoj desnoj krivini prešla je u suprotnu saobraćajnu traku, gdje je došlo do sudara s automobilom kojim je upravljao 51-godišnji njemački državljanin.

Povrijeđena vozačica i njen suputnik zadobili su teške tjelesne povrede te su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu u Garmišu (Garmisch), gdje su zadržani na daljnjem liječenju i medicinskoj obradi. Vozač drugog automobila nije povrijeđen, ali je, prema navodima medija, pretrpio snažan šok.

Zbog ove nezgode saobraćaj na navedenoj dionici bio je privremeno obustavljen, a na terenu su intervenirale policijske i hitne službe.

Istraga o tačnim uzrocima i okolnostima nesreće je u toku, dok nadležni još jednom apeliraju na vozače da vožnju prilagode zimskim uslovima i stanju na cestama.