Zelenski najavio novi sastanak s Trampom o okončanju rata

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je sastanak s predsjednikom SAD Donaldom Trampom (Trump).

- Dogovorili smo sastanak na najvišoj razini s predsjednikom Trumpom u bliskoj budućnosti. Mnogo toga može se odlučiti prije Nove godine - kazao je Zelenski.

Zelenski je ranije otkrio da postoji nova verzija američkog plana o kojoj već sedmicama pregovaraju SAD i Ukrajina.

I dalje su tačka sporenja pitanja teritorija u Ukrajini koje je okupirala Rusija, a koje čine više od 19 posto Ukrajine.,

U novoj verziji ovog dokumenta izostavljeno je da se Ukrajina treba povući s dijelova Donbasa koje kontroliše i garancija Kijeva da neće pristupiti NATO-u.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov nije htio komentirati ove detalj, a portparolka MVP Rusije Marija Zaharova je poručila da je napredak spor, ali stalan.