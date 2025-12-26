Crna statistika SZO-a: Svaka treća smrt od povreda u Evropi povezana s alkoholom

Alkohol je odgovoran za jedan od tri smrtna slučaja od povreda i nasilja u evropskoj regiji, što predstavlja veliku prijetnju javnom zdravlju, posebno tokom praznika kada konzumacija obično raste, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

Rizik za mlade ljude

Prema novom informativnom listu SZO/Evropa zasnovanom na podacima iz 2019. godine, skoro 145.000 smrtnih slučajeva povezanih s povredama u regiji pripisuje se alkoholu, uključujući samopovređivanje, povrede u saobraćaju i padove.

„Nijedna druga psihoaktivna supstanca ne doprinosi toliko i nenamjernim i namjernim povredama“, saopštila je agencija, upozoravajući da alkohol ostaje posebno opasan faktor rizika za mlade ljude.

SZO je saopštio da Evropa ima najveći nivo konzumacije alkohola u svijetu, pri čemu upotreba alkohola uzrokuje procijenjenih 800.000 smrtnih slučajeva svake godine, što je otprilike jedan od svakih 11 smrtnih slučajeva.

- Alkohol je otrovna supstanca koja oštećuje rasuđivanje, usporava vrijeme reakcije i potiče rizično ponašanje - rekla je Carina Ferreira-Borges, regionalna savjetnica WHO/Evropa za alkohol, ilegalne droge i zdravlje u zatvorima, dodajući da se mnoge povrede povezane s alkoholom mogu spriječiti.

Izvještaj naglašava snažnu vezu između alkohola i nasilja, navodeći da je više od 40 posto smrtnih slučajeva od međuljudskog nasilja i preko jedne trećine smrtnih slučajeva od samopovređivanja u 2019. godini pripisano alkoholu.

Pojačati kontrole

Žene i djeca su nesrazmjerno pogođeni, posebno nasiljem intimnog partnera.

Alkohol također predstavlja ozbiljnu prijetnju adolescentima i mladim odraslim osobama, saopštila je WHO, navodeći prekomjerno epizodno pijenje kao ključni faktor za povrede u saobraćaju, utapanje, padove i samopovređivanje među mlađim dobnim grupama.

Uprkos napretku u posljednjim decenijama, oštre nejednakosti i dalje postoje širom Evrope, navodi se u izvještaju.

Zemlje istočne Evrope bilježe najveće stope smrtnosti od povreda povezanih s alkoholom, pri čemu je alkohol povezan s više od polovine svih smrtnih slučajeva od povreda u nekim zemljama, u poređenju s manje od 20 posto u mnogim zapadnim i južnim državama.



