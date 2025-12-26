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NANIO NEPRAVDU

Kuhar optužen za prevaru: Za 40 minuta pojeo 8 kilograma riže i osvojio 547eura

Polovinom decembra restoran je na svom Fejsbuk profilu objavio poruku: "Čestitamo šampionu", uz fotografije pobjednika

Njemački kuhar. Facebook

Dž. M.

26.12.2025

Neobičan gastronomski događaj u Bangkoku, koji je prvobitno privukao veliku pažnju javnosti, ubrzo je izazvao kontroverzu, zbog čega su organizatori izjavili da su pretrpeli "ozbiljnu nepravdu". Ovaj incident postao je predmet žučnih rasprava na društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije.

Restoran "Gold Curry Bangkok", poznat po izazovima koji testiraju izdržljivost učesnika, organizovao je takmičenje u kojem su kandidati morali da pojedu osam kilograma kari-riže u roku od 45 minuta.

Polovinom decembra restoran je na svom Fejsbuk profilu objavio poruku: "Čestitamo šampionu", uz fotografije pobjednika, prvo sa punim, a zatim i praznim tanjirom. Pobjedu je odnio 37-godišnji njemački državljanin, navodno kuhar iz Lajpciga, koji je uspio da završi izazov za 40 minuta i osvojio nagradu od 20.000 tajlandskih bahta (oko 547 eura).

Međutim, šest dana kasnije, restoran je objavio potpuno drugačiju poruku, optužujući pobjednika za varanje. Prema tvrdnjama organizatora, Nijemac nije pojeo sav pirinač, već ga je "skrivao u svom rancu". 

Snimak sa nadzorne kamere, koji je restoran podijelio na Fejsbuku, navodno pokazuje mladića kako zahvata hranu, stavlja je u usta, a zatim se više puta osvrće da provjeri da li ga neko posmatra. Nakon toga, punu šaku riže stavlja ispod stola, dok ruka ponovo izlazi prazna.

Restoran je zaključio da hrana nije završavala u njegovom stomaku, već u torbi. Organizatori su dodali da su slične prevare navodno bile primjećene i u drugim restoranima. Nije poznato da li je podnijeta zvanična prijava policiji.

Redakcija Bilda nije uspela da stupi u kontakt sa učesnikom izazova kako bi izložila optužbe i dobila njegovu stranu priče.

# NEPRAVDA
# BANGKOK
# PREVARA
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