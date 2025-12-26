Kuhar optužen za prevaru: Za 40 minuta pojeo 8 kilograma riže i osvojio 547eura

Neobičan gastronomski događaj u Bangkoku, koji je prvobitno privukao veliku pažnju javnosti, ubrzo je izazvao kontroverzu, zbog čega su organizatori izjavili da su pretrpeli "ozbiljnu nepravdu". Ovaj incident postao je predmet žučnih rasprava na društvenim mrežama, izazivajući brojne reakcije.

Restoran "Gold Curry Bangkok", poznat po izazovima koji testiraju izdržljivost učesnika, organizovao je takmičenje u kojem su kandidati morali da pojedu osam kilograma kari-riže u roku od 45 minuta.

Polovinom decembra restoran je na svom Fejsbuk profilu objavio poruku: "Čestitamo šampionu", uz fotografije pobjednika, prvo sa punim, a zatim i praznim tanjirom. Pobjedu je odnio 37-godišnji njemački državljanin, navodno kuhar iz Lajpciga, koji je uspio da završi izazov za 40 minuta i osvojio nagradu od 20.000 tajlandskih bahta (oko 547 eura).

Međutim, šest dana kasnije, restoran je objavio potpuno drugačiju poruku, optužujući pobjednika za varanje. Prema tvrdnjama organizatora, Nijemac nije pojeo sav pirinač, već ga je "skrivao u svom rancu".