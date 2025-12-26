Bivši premijer Malezije osuđen na 15 godina zatvora

Bivši premijer Malezije Nadžib Razak osuđen je na 15 godina zatvora, novčanu kaznu od 2,8 milijardi dolara, kao i na konfiskaciju imovine, nakon što je utvrđeno da je na svoje privatne račune prebacio više od 700 miliona dolara iz državnog fonda 1MDB, koji je u vlasništvu malezijskog Ministarstva finansija.

Sud ga je proglasio krivim po četiri tačke optužnice za zloupotrebu položaja i po 21 tački optužnice za pranje novca. Za zloupotrebu moći izrečena mu je jedinstvena kazna od 15 godina zatvora, dok je za svaku tačku pranja novca dobio po pet godina zatvora.

Kazne će se izdržavati istovremeno, što znači da će se Nadžib suočiti s dodatnih 15 godina zatvora, koje će početi služiti nakon što odsluži raniju kaznu od 12 godina zatvora iz prethodnog slučaja povezanog s fondom 1MDB.

Nadžibov advokat izjavio je da odbrana planira uložiti žalbu na presudu.

Tokom postupka, Nadžib je negirao da je počinio bilo kakvo krivično djelo, tvrdeći da je novac na njegovim računima bio "politička donacija iz Saudijske Arabije", te da su ga, kako je naveo, "obmanuli finansijeri predvođeni Lou Tejk Džom".

Lou Tejk Džo, za kojeg se smatra da je glavni organizator cijele finansijske šeme, i dalje se nalazi na slobodi.

Sudija Kolin Lorens Sekera ocijenila je da je Nadžibova tvrdnja o saudijskoj donaciji "nevjerovatna".

- Četiri pisma navodnog saudijskog donatora su falsifikovana, a dokazi jasno pokazuju da sredstva potiču iz fonda 1MDB - navela je sudija u obrazloženju presude.