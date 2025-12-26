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FRANCUSKA

Tri žene povrijeđene u napadu nožem u metrou u Parizu

Osumnjičeni je uhapšen, a teroristički motiv navodno je isključen

Tri žene povrijeđene u napadu nožem u Parizu. Anadolija

Anadolija

26.12.2025

Tri žene su povrijeđene nakon što ih je u petak nožem napao muškarac na liniji tri metroa u Parizu, objavio je francuski dnevnik "Le Parisien", prenosi Anadolu.

Naoružani muškarac izvadio je nož i ubo tri žene na različitim stanicama duž linije koja spaja općine Bagnolet i Levallois-Perret, potvrdio je "Le Parisien", pozivajući se na policijski izvor.

Žrtve su zbrinute na mjestu događaja i zadobile su lakše povrede.

Osumnjičeni, koji je prema policiji navodno malijskog porijekla i rođen 2000. godine, kasnije je uhapšen u svom domu.

Teroristički motiv je navodno isključen, a policija vjeruje da je napad djelo poremećene osobe ili nekoga ko ima psihičkih problema.

# PARIZ
# NAPAD
# FRANCUSKA
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