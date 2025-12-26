Tri žene povrijeđene u napadu nožem u metrou u Parizu

Tri žene su povrijeđene nakon što ih je u petak nožem napao muškarac na liniji tri metroa u Parizu, objavio je francuski dnevnik "Le Parisien", prenosi Anadolu.

Naoružani muškarac izvadio je nož i ubo tri žene na različitim stanicama duž linije koja spaja općine Bagnolet i Levallois-Perret, potvrdio je "Le Parisien", pozivajući se na policijski izvor.

Žrtve su zbrinute na mjestu događaja i zadobile su lakše povrede.

Osumnjičeni, koji je prema policiji navodno malijskog porijekla i rođen 2000. godine, kasnije je uhapšen u svom domu.

Teroristički motiv je navodno isključen, a policija vjeruje da je napad djelo poremećene osobe ili nekoga ko ima psihičkih problema.