Tramp uoči sastanka sa Zelenskim: "Nema on ništa dok mu ja to ne odobrim"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je za Politico izjavu koja je izazvala pažnju javnosti, komentarišući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uoči njihovog najavljenog susreta u nedjelju u Mar-a-Lagu.

Zelenski je u izjavama izražavao optimizam zbog pozitivnih poruka koje je dobio od američkih zvaničnika, ali je to Tramp jednom izjavom "ugasio".

- Nema on ništa dok mu ja to ne odobrim. Vidjet ćemo šta ima - rekao je Tramp u razgovoru za Politico.

Uprkos tome, američki predsjednik izrazio je uvjerenje da pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, idu u dobrom smjeru.

- Mislim da ide dobro i sa Zelenskim i sa (Vladimirom) Putinom. Uskoro ću razgovarati s Putinom - naveo je Tramp.