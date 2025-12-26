Tramp uoči sastanka sa Zelenskim: "Nema on ništa dok mu ja to ne odobrim"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je za Politico izjavu koja je izazvala pažnju javnosti, komentarišući ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog uoči njihovog najavljenog susreta u nedjelju u Mar-a-Lagu.
Zelenski je u izjavama izražavao optimizam zbog pozitivnih poruka koje je dobio od američkih zvaničnika, ali je to Tramp jednom izjavom "ugasio".
- Nema on ništa dok mu ja to ne odobrim. Vidjet ćemo šta ima - rekao je Tramp u razgovoru za Politico.
Uprkos tome, američki predsjednik izrazio je uvjerenje da pregovori između Rusije i Ukrajine, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država i evropskih zemalja, idu u dobrom smjeru.
- Mislim da ide dobro i sa Zelenskim i sa (Vladimirom) Putinom. Uskoro ću razgovarati s Putinom - naveo je Tramp.
Njegove izjave dolaze dan nakon što je Zelenski razgovarao sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom američkog predsjednika. Ukrajinski lider taj susret je opisao kao "dobar razgovor".
Posjeta Netanjahua
Tramp je potvrdio i da će ga tokom vikenda posjetiti izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
- Imam Zelenskog i imam Netanjahua koji dolazi. Svi dolaze. Ponovo poštuju našu zemlju - izjavio je Tramp.
Prema izvještaju NBC-a, Netanjahu će tokom posjete informisati Trampa o, kako se navodi, rastućoj prijetnji iz Irana.
Ključna pitanja
Sastanak sa Zelenskim, osim pitanja sigurnosnih garancija, bit će usmjeren i na upravljanje nuklearnom elektranom Zaporožje, kao i na teritorijalna pitanja vezana za Donbas, istočne dijelove Ukrajine na koje Moskva polaže pravo.
Plan Zelenskog, koji ukrajinski zvaničnici opisuju kao pokušaj pokazivanja fleksibilnosti bez teritorijalnih ustupaka, do sada nije naišao na značajnije javne reakcije iz Vašingtona.
Prijedlog o uspostavi demilitarizirane zone Zelenski je vezao za ključni uslov – povlačenje ruskih snaga s dijela teritorije u Donjecku.
Rusija, međutim, nije pokazala spremnost da prihvati rješenje koje podrazumijeva manje od potpune kontrole nad tom regijom, što dodatno potvrđuje dubok jaz između dvije strane.
Ipak, Tramp je istakao da je ruska ekonomija pod snažnim pritiskom.
- Njihova ekonomija je u teškom stanju, veoma teškom - rekao je Donald Tramp za Politico.