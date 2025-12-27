Trampov tim isfrustriran Netanjahuovim potezima: Strahuju da će potkopati mirovni proces

Tenzije rastu između izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i glavnih savjetnika predsjednika Donalda Trampa, a američki tim je "sve više frustriran" Netanjahuovim pokušajima da potkopa mirovni proces, objavio je Axios u petak, javlja Anadolu.

Prema izvještaju, uži krug američkog predsjednika, uključujući potpredsjednika Džej Di Vensa, državnog sekretara Marka Rubia, Džareda Kušnera, mirovnog izaslanika Stiva Vitkofa i šeficu osoblja Bijele kuće Suzi Vajls, postao je duboko uznemiren, vjerujući da Netanjahu "sporo hoda" po sporazumu i aktivno poduzima korake za potkopavanje prekida vatre u Gazi.

Izraelski zvaničnik je, međutim, rekao da je Rubio bliži Netanjahuovom stavu nego Vitkofovom i Kušnerovom.

Zvaničnik Bijele kuće naznačio je da je Netanjahu u suštini "izgubio" podršku Trampovog glavnog tima, iako sam predsjednik, iako želi da se sporazum "brže odvija", ostaje jedini ključni pristalica.

Sastanak s Trampom

Netanjahu je navodno izrazio specifičan skepticizam u vezi s prijedlozima koje su iznijeli Vitkof i Kušner, posebno njihovim konceptima za demilitarizaciju Gaze, ključnu komponentu višefaznog plana.

Svjestan neslaganja s američkim osobljem, Netanjahuov pristup za predstojeći sastanak u ponedjeljak u Mar-a-Lagu je da se direktno obrati Trampu, nadajući se da će ga uvjeriti da usvoji vlastito, oštrije gledište, rekao je visoki izraelski zvaničnik za novinsku agenciju.

Prva faza sporazuma

Prva faza sporazuma, koja je stupila na snagu 10. oktobra, uključivala je oslobađanje izraelskih talaca u zamjenu za palestinske zatvorenike.

Izrael nije u potpunosti ispunio obaveze iz prve faze sporazuma, posebno prekid neprijateljstava, jer su izraelske snage nastavile s napadima, u kojima je od primirja ubijeno najmanje 411 Palestinaca i ranjeno 1.118.

Druga faza uključuje formiranje privremenog tehnokratskog odbora za upravljanje Gazom, pokretanje napora za obnovu, osnivanje mirovnog vijeća, stvaranje međunarodnih snaga, daljnje povlačenje izraelskih trupa s teritorije i razoružanje Hamasa.

Ujedinjene nacije procjenjuju troškove obnove Gaze na oko 70 milijardi dolara (59,50 milijardi eura) kao rezultat izraelskog rata, u kojem je od oktobra 2023. godine ubijeno skoro 71.000 Palestinaca i ranjeno više od 171.000.