Zelenski otvoren za potencijalni referendum o mirovnom planu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak da je spreman izložiti cijeli mirovni plan od 20 tačaka na nacionalni referendum ako konačni prijedlog uključuje "vrlo tešku" odluku u vezi s izgubljenom teritorijom, javlja Anadolu.

Ukrajinski predsjednik je, u intervjuu za novinsku kuću "Axios", izjavio da, iako nastoji pregovarati o "snažnom" stavu o teritorijalnim uslovima, spreman je tražiti odobrenje Ukrajinaca ako se ti uslovi ne mogu poboljšati.

Minimalan vremenski okvir

Kako bi se osigurala legitimnost bilo kakvog nacionalnog glasanja, ukrajinski predsjednik je precizirao da je potrebno primirje od najmanje 60 dana kao minimalni vremenski okvir za sigurnu organizaciju logistike.

Upozorio je da ako se ovo primirje ne održi, to bi ugrozilo izlaznost zbog sigurnosnih razloga, što bi potencijalno moglo učiniti rezultat nelegitimnim.

Visoki američki zvaničnik je istakao da, iako Rusija razumije potrebu za prekidom vatre kako bi se održao referendum, Moskva trenutno želi kraći vremenski okvir od dva mjeseca koja je tražio Kijev, prema "Axiosu".

Zelenski je istakao važnost sastanka, planiranog u nedjelju, sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, naglašavajući da pregovore o okončanju rata sada moraju nastaviti na predsjedničkom nivou kako bi se postiglo brzo rješenje.

Naznačio je da je proces napredovao dalje od početnih razgovora na nivou osoblja, što zahtijeva angažman predsjednika kako bi se "završio što je brže moguće".

Potvrdio je da će primarni cilj njegovog sastanka sa Trumpom biti finaliziranje okvira i "rasporeda" za okončanje tekućeg sukoba.

Sporazumi sa SAD-om pri kraju

Zelenski je također potvrdio da je većina sporazuma sa SAD-om pri kraju, kodificirana u pet, moguće šest, dokumenata.

Međutim, on je odbacio američki prijedlog o trajanju sigurnosnih garancija od 15 godina, navodeći: "Mislim da nam treba više od 15 godina", dodajući da bi osiguranje dugoročnijeg pakta bio "veliki uspjeh".

Prije samog samita, u subotu se očekuje konferencijski poziv u kojem će učestvovati Zelenski, Trump i evropski lideri kako bi se svi upoznali s pregovorima, rekao je ukrajinski zvaničnik za "Axios".

Zelenski je ranije najavio da će se sastati s Trampom u američkoj saveznoj državi Floridi kako bi razgovarali o nacrtu dokumenta usmjerenom na okončanje rata između Rusije i Ukrajine, uz sigurnosne garancije i ekonomski sporazum.