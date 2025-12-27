Eksplozije širom Ukrajine: Rusi raketnim udarima zasuli Kijev, ima i povrijeđenih

Ruske snage sinoć su napale Kijev balističkim i krstarećim raketama i bespilotnim letjelicama, pri čemu je ranjeno najmanje pet ljudi, a nastala je i velika materijalna šteta.

Ukrajinski mediji javljaju da su se eksplozije čule širom glavnog grada, kao i u Kijevskoj oblasti, gdje su nakon udara prijavljeni nestanci struje u gradu Brovari i okolnim područjima.

Gradonačelnik Vitalij Kličko (Vitali Klitschko) potvrdio je da je najmanje pet osoba povrijeđeno u Kijevu tokom napada. Požar je izbio u gradskom okrugu Holosiivskij, dok su ruševine padale u okruzima Obolonskyj i Desnjanskyj.

U Višgorodu, oko pet kilometara sjeverno od Kijeva, oštećeno je nekoliko prozora na neboderu, dok je u okrugu Borispil u Kijevskoj oblasti stradalo nekoliko skladišta i dva automobila, saopštio je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik (Mykola Kuleba).