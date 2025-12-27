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TOKOM NOĆI

Eksplozije širom Ukrajine: Rusi raketnim udarima zasuli Kijev, ima i povrijeđenih

U Višgorodu, oko pet kilometara sjeverno od Kijeva, oštećeno je nekoliko prozora na neboderu

Noćni udari ruske vojske na ukrajinske gradove. Screenshot

A. O.

27.12.2025

Ruske snage sinoć su napale Kijev balističkim i krstarećim raketama i bespilotnim letjelicama, pri čemu je ranjeno najmanje pet ljudi, a nastala je i velika materijalna šteta.

Ukrajinski mediji javljaju da su se eksplozije čule širom glavnog grada, kao i u Kijevskoj oblasti, gdje su nakon udara prijavljeni nestanci struje u gradu Brovari i okolnim područjima.

Gradonačelnik Vitalij Kličko (Vitali Klitschko) potvrdio je da je najmanje pet osoba povrijeđeno u Kijevu tokom napada. Požar je izbio u gradskom okrugu Holosiivskij, dok su ruševine padale u okruzima Obolonskyj i Desnjanskyj.

U Višgorodu, oko pet kilometara sjeverno od Kijeva, oštećeno je nekoliko prozora na neboderu, dok je u okrugu Borispil u Kijevskoj oblasti stradalo nekoliko skladišta i dva automobila, saopštio je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik (Mykola Kuleba).

Odvojeno, u Ivano-Frankivskoj oblasti na zapadu Ukrajine povrijeđena je jedna osoba, koja je prevezena u bolnicu. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo upozorilo je na stalnu prijetnju od novih ruskih napada dronovima i raketama u više regija.

Napad je izvršen u trenutku kada se predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) priprema za sastanak s američkim predsjednikom Donald Tramp (Donald Trump) na Floridi 28. decembra, u okviru napora da se okonča gotovo četverogodišnja ruska invazija na Ukrajinu.

# RAT
# VITALI KLITSCHKO
# LETJELICE
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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# KIJEV
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