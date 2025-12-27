Tramp o napadu na ISIL u Nigeriji: "Dali smo im božićni poklon"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je američki vojni napad usmjeren na pripadnike Islamske države u Nigeriji izvorno trebao biti izveden u srijedu, ali je naredio da se odgodi za jedan dan.

- Trebali su to učiniti ranije. A ja sam rekao: 'Ne, dajmo im božićni poklon.' ... Nisu mislili da će se to dogoditi, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan - rekao je Tramp za Politico.

U četvrtak je Tramp objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele zračne napade na pripadnike Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, zbog napada te grupe na kršćane u regiji.