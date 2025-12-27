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NAREDIO DA SE SAČEKA

Tramp o napadu na ISIL u Nigeriji: "Dali smo im božićni poklon"

Nisu mislili da će se to dogoditi, ali smo ih snažno udarili, rekao je Tramp

Tramp: Dali smo im božićni poklon. AP

A. O.

27.12.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je američki vojni napad usmjeren na pripadnike Islamske države u Nigeriji izvorno trebao biti izveden u srijedu, ali je naredio da se odgodi za jedan dan.

- Trebali su to učiniti ranije. A ja sam rekao: 'Ne, dajmo im božićni poklon.' ... Nisu mislili da će se to dogoditi, ali smo ih snažno udarili. Svaki logor je desetkovan - rekao je Tramp za Politico.

U četvrtak je Tramp objavio da su Sjedinjene Američke Države izvele zračne napade na pripadnike Islamske države na sjeverozapadu Nigerije, zbog napada te grupe na kršćane u regiji.

- Večeras su, po mom nalogu kao vrhovnog zapovjednika, Sjedinjene Američke Države pokrenule snažan i smrtonosan udarac protiv terorističkog ološa ISIL-a na sjeverozapadu Nigerije, koji cilja i okrutno ubija, prvenstveno nevine kršćane, na nivoima kakve nisu viđene dugi niz godina, pa čak i stoljećima - napisao je u četvrtak Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Komanda američke vojske u Africi objavila je da je napad izveden na zahtjev nigerijskih vlasti i da je u njemu ubijeno više pripadnika ISIL-a.

# SAD
# DONALD TRUMP
# NIGERIJA
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