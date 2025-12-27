Fon der Lajen danas učestvuje u telefonskom razgovoru sa Zelenskim i Trampom

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) pridružit će se danas telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), američkim predsjednikom Donald Tramp (Donald Trump) i drugim evropskim liderima, rekao je portparol EK za Reuters.

Zelenski je jučer rekao da planira da se u nedjelju na Floridi sastane sa Trampom kako bi razgovarali o teritorijalnim i bezbjednosnim garancijama u cilju pronalaženja načina da se okonča rat u Ukrajini.