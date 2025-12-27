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PREDSJEDNICA EK

Fon der Lajen danas učestvuje u telefonskom razgovoru sa Zelenskim i Trampom

On nema ništa dok ja to ne odobrim, rekao je Tramp

Ursula fon der Lajen. AP

A. O.

27.12.2025

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen (Ursula von der Leyen) pridružit će se danas telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsjednikom Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy), američkim predsjednikom Donald Tramp (Donald Trump) i drugim evropskim liderima, rekao je portparol EK za Reuters.

Zelenski je jučer rekao da planira da se u nedjelju na Floridi sastane sa Trampom kako bi razgovarali o teritorijalnim i bezbjednosnim garancijama u cilju pronalaženja načina da se okonča rat u Ukrajini.

Tramp je sinoć kazao da bez njegove saglasnosti ne može da prođe nijedna inicijativa Zelenskog.

- Vidjet ćemo šta ima. On nema ništa dok ja to ne odobrim - rekao je Tramp u intervjuu za Politico.

# DONALD TRUMP
# URSULA VON DER LEYEN
# VOLODYMYR ZELENSKYY
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