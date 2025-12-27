Direktor mrtvačnice fakulteta radio gnusne stvari s leševima: Sledit će vam se krv u žilama

Kada su studenti medicine na Harvardu ulazili u fakultetsku mrtvačnicu, teško da su mogli zamisliti da se iza njenih zatvorenih vrata odvija jedan od najmračnijih skandala u istoriji ove obrazovne ustanove.

Godinama je svakodnevni rad u tim prostorijama tekao bez ikakve sumnje, unutar strogo kontrolisanog sistema. Međutim, iza rutine i tišine akademskih hodnika krilo se nešto što će kasnije šokirati ne samo Harvard, već i širu javnost, a pravosudni epilog tog slučaja uslijedio je nakon opsežne istrage.

Prodaja širom zemlje

Dugogodišnji menadžer mrtvačnice na Harvardu, Sedrik Lodž (Cedric Lodge), osuđen je na osam godina zatvora, jer je u dužem vremenskom periodu prodavao dijelove tijela donirana nauci.

Od 2018. do 2020., prema presudi, Lodž je uzimao dijelove tijela pokojnika prije nego što bi bili kremirani i slao ih “kupcima” širom zemlje, prenosi Slobodna Dalmacija.

Tako su na crnom tržištu završili dijelovi ruku, ljudskih lica, pa čak i ljudski mozak. Njegova supruga Denis (Denise), koja mu je pomagala u ovom bizarnom poduhvatu, dobila je nešto više od godinu dana zatvora.

Prodao je nečije lice

Prema pisanju inostranih medija, u jednom slučaju, navodno, koža preminule osobe korišćena je za izradu korica za knjigu.

U drugom slučaju, Lodž je prodao nečije lice, “možda da bi bilo izloženo na polici, a možda za nešto još jezivije”, navela je tužiteljka Alisan Martin (Alison Martin).

- Tretirao je dijelove voljenih ljudskih bića kao da su ukrasni predmeti koji se mogu prodavati za nekoliko hiljada dolara - dodala je.