Vlada Somalije osudila potez Izraela nakon priznanja Somalilanda: "Poduzet ćemo sve mjere da se odbranimo"

Vlada Somalije osudila je potez Izraela da prizna nezavisnost Somalilanda.

U reakciji su naveli da je u pitanju nezakonit korak i namjeran napad na suverenitet Somalije, odbacujući priznanje Somalilanda.

- Savezna vlada potvrđuje svoju odlučnost da poduzme sve potrebne diplomatske, političke i pravne mjere, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi odbranila svoj suverenitet, jedinstvo i međunarodno priznate granice - navodi se u izjavi iz ureda premijera.

Ovo priznanje odbacila je i Afrička unija, potvrđujući svoju "nepokolebljivu predanost" jedinstvu i teritorijalnom integritetu Somalije te upozoravajući da takvi potezi dovode u opasnost mir i stabilnost širom kontinenta.

Brzo nakon što je saopćeno da će Izrael priznati Somaliland, ministri vanjskih poslova Egipta, Somalije, Džibutija i Turske održali su hitan telefonski sastanak.

Na inicijativu šefa egipatske diplomatije Badr Abdelatty (Badr Abdelatty), ove četiri zemlje osudile su izraelski potez. Također su, kako je saopšteno, potvrdile svoju podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Somalije, kao i jedinstvu ove zemlje.

Ministri vanjskih poslova ovih država još su naveli da bi "priznavanje otcijepljenih regija predstavljalo opasan presedan u međunarodnom pravu".