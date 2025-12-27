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ZAMRZNUTI KRETANJA TRUPA

Tajland i Kambodža potpisali primirje za okončanje sukoba, dogovorena razmjena zarobljenika

Obje strane moraju izbjegavati ničim izazvano pucanje ili napredovanje ili kretanje trupa prema položajima ili trupama druge strane, navodi se

Thailand and Cambodia sign a ceasefire to end the conflict. AP

A. O.

27.12.2025

U zajedničkom sporazumu dvojice ministara odbrane, Tajland i Kambodža dogovorili su se o trenutnom prekidu vatre, koje je stupilo na snagu odmah.

Obje strane saglasile su se da će zamrznuti sva kretanja trupa i omogućiti civilima koji žive u pograničnim područjima da se vrate kući, čime su zaustavljene sedmice intenzivnih graničnih sukoba u kojima je ubijena najmanje 41 osoba, a raseljeno blizu milion ljudi.

Prema dogovorenoj dinamici, nakon što istekne 72 sata, bit će pušteno i 18 kambodžanskih vojnika koje drži Tajland. U zajedničkoj izjavi navedeni su uslovi "deeskalacije", koji uključuju prekid "napada na civile, civilne objekte i infrastrukturu, te vojne ciljeve bilo koje strane".

- Obje strane moraju izbjegavati ničim izazvano pucanje ili napredovanje ili kretanje trupa prema položajima ili trupama druge strane - navodi se u saopćenju.

U saopštenju se također navodi da će oslobađanje 18 kambodžanskih vojnika koje drži Tajland biti provedeno "u duhu Kuala Lumpurske deklaracije", sporazuma između dvije zemlje potpisanog na ceremoniji kojoj je u oktobru prisustvovao američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump).

Taj sporazum o prekidu vatre prekršen je ranije ovog mjeseca, kada su izbili novi sukobi. Obje strane od tada međusobno optužuju jedna drugu za kršenje primirja.

Tajlandska vojska saopštila je da su njene trupe odgovorile na vatru kambodžanskih trupa u tajlandskoj provinciji Si Sa Ket, u kojoj su ranjena dva tajlandska vojnika.

# KAMBODŽA
# PREKID VATRE
# SUKOBI
# TAJLAND
# DONALD TRUMP
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