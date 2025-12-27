Tajland i Kambodža potpisali primirje za okončanje sukoba, dogovorena razmjena zarobljenika

U zajedničkom sporazumu dvojice ministara odbrane, Tajland i Kambodža dogovorili su se o trenutnom prekidu vatre, koje je stupilo na snagu odmah.

Obje strane saglasile su se da će zamrznuti sva kretanja trupa i omogućiti civilima koji žive u pograničnim područjima da se vrate kući, čime su zaustavljene sedmice intenzivnih graničnih sukoba u kojima je ubijena najmanje 41 osoba, a raseljeno blizu milion ljudi.

Prema dogovorenoj dinamici, nakon što istekne 72 sata, bit će pušteno i 18 kambodžanskih vojnika koje drži Tajland. U zajedničkoj izjavi navedeni su uslovi "deeskalacije", koji uključuju prekid "napada na civile, civilne objekte i infrastrukturu, te vojne ciljeve bilo koje strane".

- Obje strane moraju izbjegavati ničim izazvano pucanje ili napredovanje ili kretanje trupa prema položajima ili trupama druge strane - navodi se u saopćenju.