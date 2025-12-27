Djevojka ga pozvala nakon ponoći: Lijepo su pričali, a onda je ujutru saznao jezivu istinu o pozivu

Jedna objava na Redditu prije nekoliko mjeseci privukla je pažnju korisnika širom svijeta. Autor, danas odrasla osoba s porodicom, opisao je događaj iz mladosti za koji ni nakon više od decenije nema jasno objašnjenje, prenosi Telegraf.rs.

- Imam 29 godina. Priča koju ću podijeliti 100 posto je istinita, jer se dogodila meni i mojoj tadašnjoj djevojci. Unaprijed se izvinjavam zbog velike količine detalja. Bilo je sredinom jula 2011. Imao sam 15 godina, bio sam potpuno trijezan, nisam pio, koristio drogu, niti bilo šta slično. Bio sam sportski tip. Čak bih rekao da sam za svoje godine bio prilično odgovorno i prizemno dijete - napisao je na početku.

Snažna oluja i zvonjava mobilnog

- Tog ljeta, kao i svake godine, provodio sam praznike u selu svojih bake i dede, malom mjestu sa oko 400 stanovnika. Uvijek je bilo djece za igru, a zajedno bismo ostajali napolju od popodneva pa sve do dva-tri ujutro. Moji baka i deda davali su mi slobodu kakvu nikada nisam imao kod kuće - nastavio je korisnik Equivalent-Sell-6498, dodajući da su se u dvorištu nalazile dvije kuće.

- Tog ljeta, drugu godinu zaredom, odlučio sam da živim sam u jednoj od kuća. Tokom dana pomagao sam dedi u poljoprivrednim poslovima (imali smo malo imanje), što je bio težak fizički rad, a uveče bih izlazio sa prijateljima i vraćao se kući kad god bih želio. U to vrijeme imao sam djevojku iz škole. Bio sam zaljubljen i svaki dan smo pričali preko telefona. Jedne noći približavala se snažna oluja. Selo je ostalo bez struje – bez svjetla, bez ulične rasvjete, potpuni mrak. Počela je jaka kiša i grmljavina, toliko snažna da niko nije mogao izaći napolje - objasnio je.

- Bilo je oko 23 sata kada sam odlučio da odem na spavanje. Oluja je bila toliko snažna da su udari groma tresli moj krevet, a cijelu noć je puhao snažan vjetar. Iznenađujuće, brzo sam zaspao. Sljedeće čega se sjećam jeste da sam se probudio zbog zvonjave mobilnog telefona (Nokia 6303) - nastavio je svoju priču.

- Kada sam otvorio oči, prvo što sam primijetio bilo je da je oluja u potpunosti prošla, nebo je bilo vedro, zrak miran, a ulična rasvjeta ponovo je radila. Pogledao sam telefon i vidio ime svoje djevojke. Javim se, prislonim telefon na uho dok ležim, zatvorim oči i započnemo razgovor – pozdravljamo se, pitamo jedno drugo šta radimo. Bio sam pospan i vrlo brzo nakon javljanja, možda 10 do 20 sekundi kasnije, sigurno sam ponovo zaspao jer se ničega više ne sjećam - napisao je.

"To je sve čega se sjećaš?"

- Sljedećeg jutra probudio sam se normalno. Dok sam sjedio u toaletu, sjetio sam se: ‘Ah da, zvala me sinoć’. Zaintrigiran time o čemu smo razgovarali, provjerio sam historiju poziva – primljen poziv u 00.26, trajanje tačno minut i 35 sekundi. Pomislio sam kako je to neobično, te sam je odmah nazvao da bih je pitao o čemu smo razgovarali nakon tih prvih 10–20 sekundi, jer se ničega nisam sjećao. U početku se smijala, misleći da se šalim. Pitala me šta mislim pod time i kakvih minut i po spominjem. Objasnio sam da je, prema zapisu poziva, naš razgovor trajao minut i 35 sekundi - dodao je.

- Tada je na trenutak utihnula. Ponovo me pitala: ‘I to je sve? To je sve čega se sjećaš?’. Rekla je da smo nakon prvog poziva razgovarali oko minut, tokom kojeg sam joj rekao da mi se baterija telefona prazni i da ću je nazvati sa telefona svog rođaka jer smo, navodno, tada bili zajedno. Složila se i namjerno smo prekinuli poziv. Otprilike 20 sekundi kasnije primila je poziv s nepoznatog broja. Kada se javila, bio sam to ponovo ja. Ili... zvučalo je potpuno kao ja - otkrio je u svojoj objavi.

Prema kazivanju autora, za ono što se dalje dogodilo ni danas nije pronašao logično objašnjenje. Tadašnja djevojka mu je, naime, rekla da su prethodne večeri razgovarali punih 45 minuta!

- Navodno sam joj rekao da je to telefon mog rođaka i da slobodno sačuva broj. Razgovarali smo o ličnim stvarima, o stvarima koje smo znali samo ona i ja. Ponašao sam se potpuno normalno, koristio poznata imena i reference, ništa joj nije bilo sumnjivo. Rekla je da nema šanse da bi pogriješila moj glas – bili smo zaljubljeni i svakodnevno smo razgovarali. Osim toga, nijedan nepoznat čovjek nije mogao znati toliko toga o nama - naveo je.

Naglo prekinut poziv

- Pred kraj tih 45 minuta, kaže da mi se raspoloženje iznenada promijenilo i da sam naglo prekinuo poziv. Odmah nakon toga primila je poruku sa istog broja: ‘Volim te, mišiću. Sve je u redu, razgovarat ćemo sutra. Lepi snovi’. Imali smo posebne nadimke jedno za drugo, ali nikada je u životu nisam nazvao ‘mišić’. Bilo joj je čudno, ali i pomalo slatko pa tome nije pridavala previše pažnje - napisao je.

- Kad mi je sve to ispričala, nekoliko sekundi sam sjedio otvorenih usta. Zatim sam se nasmijao jer nisam vjerovao. Te noći bio sam sam u kući. Bilo je oluja, nije bilo struje i rano sam otišao na spavanje. Moj rođak uopšte nije bio u selu - objasnio je autor priče, koji je u početku mislio da se djevojka šali s njim.

Ipak, kada se nedjelju dana kasnije vratio u grad i kada su se sreli, pokazala mu je historiju poziva. Prvi odlazni poziv trajao je minut i 35 sekundi. Drugi dolazni poziv s nepoznatog broja trajao je oko 45 minuta. Nekoliko minuta kasnije dobila je poruku s istog broja, prenosi Dnevno.

Greška u mobilnoj mreži?

- Odlučili smo da pozovemo broj sa njenog telefona, a ja sam govorio. Gotovo odmah javio se muškarac – potpuni stranac, zvučao je kao neko u srednjim tridesetim. Rekao nam je da živi u glavnom gradu sa svojom porodicom. Bio je srdačan kada smo mu ukratko objasnili situaciju. Rekao da nema pojma ko smo, da nikada nije zvao, niti slao poruku mojoj djevojci i da, kada je provjerio svoju historiju poruka, ne postoji nikakav zapis o poruci koju smo mi primili - dodao je.

- Moja djevojka se zaklela da uopće ne prepoznaje njegov glas. Nismo htjeli da ga zadržavamo, pa smo se zahvalili i prekinuli poziv. Nakon toga, sjedili smo na klupi u parku, potpuno potreseni i bez riječi. Nismo mogli da objasnimo šta se dogodilo. Godinama kasnije krenuli smo svako svojim putem, danas oboje imamo porodice i djecu. Ali čak i sada, 14 godina kasnije, povremeno se prisjetimo te noći. Osjećaja, oluje i najbizarnijeg dela – činjenice da je gotovo sat vremena razgovarala “samnom“. Nikada nismo pronašli zadovoljavajuće objašnjenje - zaključio je.

Na kraju, navodi da su nagađali da se možda radilo o grešci u mobilnoj mreži, nekom čudnom preklapanju signala. Ali čak i tada... kako je ta osoba imala sve lične informacije potrebne za 45-minutni razgovor?

- Kako je poruka poslata sa tuđeg broja, a da vlasnik broja o tome ništa ne zna? Ništa slično nikada nam se više nije dogodilo - završio je.

Ova neobična priča i danas ostaje bez jasnog odgovora, balansirajući između tehničke greške i nečega što prevazilazi svakodnevno iskustvo. Bez obzira na pokušaje racionalnog objašnjenja, niz podudarnosti – glas koji je zvučao isto i razgovor pun ličnih detalja – ostavlja otvoreno pitanje koliko još “nepoznatih praznina” postoji u tehnologiji i ljudskoj percepciji, i koliko lako jedna noć može zauvijek ostati zagonetka.