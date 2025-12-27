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POVEĆANO RASPOREĐIVANJE

Američke snage postavile dronove u Portoriku: Očekuje se novi talas napada na brodove iz Venecuele

Američko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da raspoređivanje dronova podržava obavještajne, nadzorne i izviđačke misije

Američko ratno zrakoplovstvo. Društvene mreže

Dž. M.

27.12.2025

Američko ratno zrakoplovstvo potvrdilo je povećano raspoređivanje MQ-9A Reaper dronova sa zračne baze Rafael Hernández u Aguadilli (BQN) na Portoriku. 

Prema izvještajima američkih medija koji prate aktivnosti Ministarstva obrane SAD-a, u Portoriku je trenutno smješteno najmanje sedam MQ-9A Reaper dronova.

Američko ratno zrakoplovstvo saopćilo je da raspoređivanje dronova podržava obavještajne, nadzorne i izviđačke misije koje su koordinirane kroz američku Južnu komandu (SOUTHCOM). 

Daljinski upravljane letjelice, koje operiraju iz baze u Aguadilli, osiguravaju stalnu pokrivenost pomorskih ruta poveznih s trgovinom narkoticima između Južne Amerike, Kariba i jugoistočnih dijelova Sjedinjenih Država.

Sjedinjene Američke Države su okupile značajne vojne efektive na Karibima, uključujući nosač aviona, borbene avione i druge ratne brodove.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ranije ovog mjeseca naredio je "blokadu" svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele.

Trump je optužio Venecuelu da preplavljuje SAD drogom, a njegova administracija mjesecima bombarduje brodove porijeklom iz Južne Amerike za koje tvrdi da prevoze drogu.

# DRONOVI
# VENECUELA
# SAD
# ZRAKOPLOVSTVO
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