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VIRALNI SNIMAK

Monstrum u močvari: Lovci podigli džinovsku zmiju i ostali u šoku

Pitoni na Floridi nisu rijetkost, jer su postali invazivna vrsta koja se pojavljuje čak i u stambenim kvartovima

Džinovska zmija. Instagram

Dž. M.

27.12.2025

Problem sa pitonima na Floridi ponovo je privukao pažnju javnosti, nakon što je viralni snimak podijeljen na mrežama. Na snimku se vidi ljubitelj zmija Kev Pav (@snakeaholic), koji zajedno sa timom lovaca otkriva džinovskog burmanskog pitona ispod granja.

Na snimku, jedan od stručnjaka podiže zmiju za glavu, dok njegove kolege pažljivo prate svaki njegov pokret.

Pitoni na Floridi nisu rijetkost, jer su postali invazivna vrsta koja se pojavljuje čak i u stambenim kvartovima. Mnogi mještani pozivaju specijalizovane službe kako bi bezbjedno uklonili ove „uljeze“.

Biologe posebno zabrinjava uticaj pitona na lokalni ekosistem. Procjene pokazuju da su ovi predatori drastično smanjili populaciju sitnih sisara u Everglejdsu, što ozbiljno ugrožava ravnotežu prirodnog okruženja.

Nakon što su stručnjaci pažljivo sklonili ogromnu zmiju, otkrili su šokantan prizor - desetine jaja. Ovo dodatno ukazuje na to zašto se vrste poput burmanskog pitona smatraju velikim problemom za biodiverzitet.

Da bi se borili protiv rastuće populacije pitona, vlasti Floride koriste neobične metode. Među njima su „zečevi-roboti“, male zamke sa solarnim napajanjem koje emituju toplotu, miris i pokrete stvarnih zečeva, čime obmanjuju pitone da otkriju svoj položaj. Nakon toga, specijalizovane službe kreću u lov.

# FLORIDA
# ZMIJA
# PITON
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