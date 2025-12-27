Monstrum u močvari: Lovci podigli džinovsku zmiju i ostali u šoku

Problem sa pitonima na Floridi ponovo je privukao pažnju javnosti, nakon što je viralni snimak podijeljen na mrežama. Na snimku se vidi ljubitelj zmija Kev Pav (@snakeaholic), koji zajedno sa timom lovaca otkriva džinovskog burmanskog pitona ispod granja.

Na snimku, jedan od stručnjaka podiže zmiju za glavu, dok njegove kolege pažljivo prate svaki njegov pokret.

Pitoni na Floridi nisu rijetkost, jer su postali invazivna vrsta koja se pojavljuje čak i u stambenim kvartovima. Mnogi mještani pozivaju specijalizovane službe kako bi bezbjedno uklonili ove „uljeze“.