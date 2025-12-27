Velika tragedija: U automobilu ispod rijeke pronađeno tijelo djeteta

U Rusiji, u Jakutiji, pronađeno je tijelo djeteta u automobilu koji je jutros propao kroz led na rijeci Leni.

Automobil je izvučen na obalu, a unutra je pronađeno tijelo, dok je prethodno u rijeci pronađeno tijelo 60-godišnjeg muškarca. Ostali putnici su uspjeli da izađu iz vozila. Ukupno je u automobilu bilo osam osoba, od kojih je pet uspjelo da se spasi.

Ministarstvo zdravlja Jakutije saopštilo je da se četvoro povrijeđenih nalazi u teškom stanju na intenzivnoj njezi, dvije žene i dva muškarca, dok je stanje još jednog muškarca ocijenjeno kao srednje teško. Tužilaštvo je pokrenulo istragu o nesreći, a spasilačke službe nastavljaju rad na pružanju pomoći preživjelima.

Nesreća se dogodila kada je vozilo, koje je prevozilo više osoba, propalo kroz led na rijeci Leni, saopštila je republička služba za spašavanje.