Italijanska policija uhapsila sedam ljudi zbog prikupljanja novca za Hamas

Italijanska policija je u subotu saopštila da je uhapsila sedam osoba osumnjičenih za prikupljanje najmanje osam miliona dolara za Hamas putem humanitarnih organizacija.

Paravan za finansiranje

Italijanska policija također je izdala međunarodne naloge za hapšenje još dvije osobe izvan zemlje. U istrazi su uključena tri udruženja koja zvanično podržavaju palestinske civile, ali se sumnja da služe kao paravan za finansiranje Hamasa, kako se navodi u policijskom saopštenju.

Devet osoba se tereti za finansiranje Hamasa s približno osam miliona dolara putem udruženja sa sjedištem u Gazi, palestinskim teritorijama ili Izraelu.

Službeni cilj

Iako je službeni cilj tri udruženja bio prikupljanje donacija u humanitarne svrhe za palestinski narod, više od 71 posto je bilo namijenjeno direktnom finansiranju Hamasa ili subjekata povezanih s pokretom, kako se navodi na izvještaju italijanske policije.

U saopštenju se navodi da je dio novca otišao "članovima porodice umiješanim u terorističke napade", a među uhapšenima je bio i predsjednik Palestinskog udruženja u Italiji Mohammad Hannoun.

Ministar unutrašnjih poslova Matteo Piantedosi objavio je na X-u da je operacija "skinula veo s ponašanja i aktivnosti koje su, pretvarajući se da su inicijative u korist palestinskog stanovništva, prikrivale podršku i učešće u terorističkim organizacijama".